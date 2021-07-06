فرديناند: يونايتد رفض تياجو في 2013

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 14:53

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا

قال ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق إن النادي رفض التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا في 2013.

وروى لاعب إنجلترا السابق عبر برنامجه الإلكتروني FIVE "قبل أن يرحل تياجو عن برشلونة هاتفني. يتحدث الإنجليزية بطلاقة، لعبنا مرة ضد برشلونة في أمريكا وكان لا يصدق. لعب كصانع ألعاب وسجل هدفا رائعا".

وواصل "بعد سنوات جاء ديفيد مويس ليقود يونايتد، لم أكن أعرف تياجو لكن ديفيد دي خيا منحه رقمي. اتصل بي وقال: أود الانتقال ليونايتد، هل يمكنك التحدث مع أحد؟".

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واستمر "تحدثت مع الأشخاص في النادي، مويس وربما أيضا إد وودوارد (الرئيس)، رفضا بحجة أن الفريق بصدد إبرام صفقات أخرى. أعتقد أن تياجو كان عليه اتخاذ قرار خلال 24 ساعة، اتصل بي في الصباح التالي ليسألني مرة أخرى وقال إن لم يتخذ قرارا سريعا لن يضمه بيب جوارديولا لبايرن ميونيخ".

وأتم "انتهى به المطاف في بايرن، والباقي تاريخ. يا له من شخص".

رحل تياجو (30 عاما) إلى بايرن مقابل 25 مليون يورو، قضى 7 سنوات في ألمانيا قبل أن يضمه ليفربول في 2020 مقابل 22 مليون يورو.

وتوج تياجو بـ25 لقبا مع برشلونة وبايرن.

ويشارك تياجو مع إسبانيا حاليا في يورو 2020 ويستعد لمواجهة إيطاليا في نصف النهائي اليوم الثلاثاء.

تياجو ألكانتارا مانشستر يونايتد
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