مصدر من الأهلي لـ في الجول: الشناوي لم يحصل على لقاح كورونا.. هو وربيعة جاهزان لـ المقاولون

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 14:21

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - طلائع الجيش - محمد الشناوي

بات محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي جاهزا لخوض مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب بعدما لم يحصل على لقاح كورونا أثناء خضوعه لفحص طبي من قبل المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "الشناوي جاهز للمشاركة في لقاء المقاولون يوم الخميس المقبل ولا توجد مشكلة".

وواصل "الفحص الطبي الذي خضع له الشناوي اليوم كان للاستعداد للمشاركة في الأولمبياد واللقاح الخاص بفيروس كورونا اختياري وليس إجباريا فيما يخص المشاركة في البطولة".

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وأتم "في حالة الحصول على اللقاح كان سيغيب الشناوي عن مواجهة المقاولون بسبب الأعراض الجانبية له والتي قد تمتد لـ48 ساعة ولكن ذلك لم يحدث".

وأضاف المصدر أن رامي ربيعة مدافع القلعة الحمراء بات جاهزا أيضا للمشاركة ضد المقاولون العرب يوم الخميس في الدوري المصري الممتاز.

وفي السياق ذاته تحدث علاء عبد العزيز المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي لـFilGoal.com قائلا: "اللائحة الخاصة بالبطولة لا تجبر أي لاعب على الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا".

وأكمل "اللائحة توضح أنه يجب إجراء مسحة قبل السفر لليابان ومن ثم الخضوع لمسحات دورية أثناء التواجد هناك".

وأتم "نحن في مصر أعطينا اللاعبين اللقاح كإجراء وقائي ولكن اليوم كان الفحص الطبي هو الإجباري من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لإعداد ملف كامل لكل لاعب قبل السفر لخوض منافسات البطولة".

وخضع رباعي المنتخب الأولمبي محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش" وعبد الرحمن مجدي لفحص طبي اليوم الثلاثاء.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة في البطولة رفقة كل من أستراليا وإسبانيا والأرجنتين.

محمد الشناوي مصر الأولمبي الأهلي في الدوري
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