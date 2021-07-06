وكيلهما: هذا سبب رفض محمد محمود الإعارة.. وخطة وليد سليمان للموسم المقبل

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

هدف وليد سليمان - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

كشف نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب الأهلي سبب رفض الأخير الرحيل معارا من الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية.

محمد محمود

النادي : الأهلي

وليد سليمان

النادي : الأهلي

وتحدث نادر شوقي لقناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الثلاثاء قائلا: "محمد لاعب مهاري وذكري والإصابة مرتين بقطع في الرباط الصليبي هي ابتلاء".

وواصل "أحد الأندية طلب ضمه معارا وحاولت إقناعه أن يخوض التجربة ومن ثم يعود للأهلي مجددا لكنه رفض بشدة".

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وأضاف "محمد يريد أن يثبت للنادي والجمهور أنه يستحق التواجد في الأهلي، ولهذا رفض الإعارة وقال لي بدايتي ستكون في الأهلي".

وأكمل نادر شوقي "لم أشعر أبدا بالقلق عليه رغم الإصابة مرتين فهو قوي للغاية".

وعما يخطط له وليد سليمان لاعب الأهلي وهل ينوي الاعتزال قال: "لو توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا فسيكون أمامه فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية بنهاية العام الجاري فلم يعتزل؟".

وأكمل "أنت في ناد يتوج بالبطولات وتريد زيادة عددها في سيرتك الذاتية، وليد يلعب بشكل جيد ويؤدي حينما يشارك وخطته هي الاستمرار الموسم المقبل وبعد ذلك سيخطط لأي شيء آخر".

وينتهي تعاقد وليد سليمان مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

وعن مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي قال: "أعتقد أنه يستطيع أن يتألق الموسم المقبل رفقة فريقه ومن ثم ينتقل للدوري الإنجليزي هو ملائم لأسلوبه".

وليد سليمان الأهلي محمد محمود في الدوري
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