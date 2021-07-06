مارسيليا يضم جيندوزي من أرسنال

أعلن أولمبيك مارسيليا الفرنسي اليوم الثلاثاء رسميا ضمه لماتيو جيندوزي قادما من أرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وينص التعاقد على إمكانية ضم اللاعب نهائيا بنهاية الموسم الجاري.

ولم يكشف مارسيليا أو أرسنال عن قيمة الصفقة حال شراء اللاعب بشكل نهائي.

وأصبح جيندوزي خامس صفقات مارسيليا للموسم الجديد بعد البرازيلي جيرسون والأرجنتيني ليوناردو باليردي والأمريكي كونراد دي لا فونتي والتركي شينجيز أوندير.

لاعب الوسط صاحب الـ22 عاما كان قد انضم لصفوف أرسنال في 2018 قادما من صفوف لوريان الفرنسي.

وساهم خلال تلك الفترة في تتويج الفريق ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقضى جيندوزي الموسم الماضي معارا لصفوف هيرتا برلين الألماني.

وشارك جيندوزي الموسم الماضي في 24 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.