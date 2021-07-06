مانشيني: غياب جمهور إيطاليا وإسبانيا ليس عدلا

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 11:45

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا - يورو 2020

انتقد روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا حضور عدد قليل من مواطني بلده لمساندة الفريق ضد إسبانيا اليوم الثلاثاء في نصف نهائي يورو 2020 الذي يستضيفه ملعب ويمبلي في لندن.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي:"صراحة، الأمر غير منصف. نكون جيدين حين نلعب أمام أي جمهور بدلا من اللعب في حضور عدد قليل من المناصرين، هذا أفضل ما في كرة القدم وهذا ما يمنح المتعة بشكل عام".

ثم استدرك "هذا ليس عدلا، أن لا يمتلئ نصف الملعب بالإيطاليين ونصفه الآخر بالإسبان".

أخبار متعلقة
ساري: التعامل مع رونالدو ليس سهلا.. رغباته غير طبيعية أحمد عطا.. مهاجم الشرقية للدخان من الانتقال لـ الأهلي والزمالك ولوزيرن إلى الصعود مع 5 أندية حارس شبيبة القبائل السابق لـ في الجول: غيرنا سياسة الفريق فعدنا لنهائي إفريقيا شوقي غريب: لولا كأس إفريقيا لشارك صلاح في الأولمبياد

وبسبب شروط السلامة في إنجلترا التي تلزم الوافدين إليها من بلدان عدة بالخضوع لحجر صحي، من المنتظر حضور عدد قليل من الإيطاليين والإسبان للمباراة المرتقبة مساء الثلاثاء.

ويستضيف ملعب ويمبلي نصف نهائي ونهائي يورو 2020.

والفائز من إيطاليا وإسبانيا سيلعب ضد إنجلترا أو الدنمارك يوم الأحد المقبل.

إيطاليا يورو 2020 مانشيني
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يبدأ أعمال صيانة وتطوير ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة 26 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك ينفي أنباء الاستغناء عن لاعبيه الحاليين 41 دقيقة | الدوري المصري
وادي دجلة يشيد بإنجازات بطلات الكرة الطائرة ساعة | رياضات أخرى
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب تأخر عودة محمد محمود.. وموعد مشاركته بالمران ساعة | الدوري المصري
الفرج والدوسري والشهراني يقودون السعودية في طوكيو 2020 2 ساعة | طوكيو 2020
ميرور: بيل يفكر في اعتزال اللعب للأندية العام المقبل 2 ساعة | ميركاتو
رئيس النجوم يكشف 3 بنود إضافية في اتفاقه مع الأهلي بشأن كريم فؤاد 2 ساعة | الدوري المصري
فرديناند: يونايتد رفض تياجو في 2013 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك