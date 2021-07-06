مانشيني: غياب جمهور إيطاليا وإسبانيا ليس عدلا

انتقد روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا حضور عدد قليل من مواطني بلده لمساندة الفريق ضد إسبانيا اليوم الثلاثاء في نصف نهائي يورو 2020 الذي يستضيفه ملعب ويمبلي في لندن.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي:"صراحة، الأمر غير منصف. نكون جيدين حين نلعب أمام أي جمهور بدلا من اللعب في حضور عدد قليل من المناصرين، هذا أفضل ما في كرة القدم وهذا ما يمنح المتعة بشكل عام".

ثم استدرك "هذا ليس عدلا، أن لا يمتلئ نصف الملعب بالإيطاليين ونصفه الآخر بالإسبان".

وبسبب شروط السلامة في إنجلترا التي تلزم الوافدين إليها من بلدان عدة بالخضوع لحجر صحي، من المنتظر حضور عدد قليل من الإيطاليين والإسبان للمباراة المرتقبة مساء الثلاثاء.

ويستضيف ملعب ويمبلي نصف نهائي ونهائي يورو 2020.

والفائز من إيطاليا وإسبانيا سيلعب ضد إنجلترا أو الدنمارك يوم الأحد المقبل.