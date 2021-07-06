ساري: التعامل مع رونالدو ليس سهلا.. رغباته غير طبيعية

قال ماوريزيو ساري مدرب لاتسيو والمدير الفني السابق ليوفنتوس إن العمل مع كريستيانو رونالدو نجم الأخير ليس سهلا.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وصرح ساري في حواره لـSportItalia "إدارة رونالدو ليست سهلة، على كل الأصعدة. إنه شركة متعددة الجنسيات، لديه رغبات شخصية لابد أن تتحقق عن طريق كرة القدم".

وواصل "رغباته تتخطى الحد الطبيعي، تتخطى الفريق أو النادي. أنا مدرب، ولست مديرا. رونالدو يحقق الأرقام في نهاية العام، لكن في السنوات الأخيرة، سمعت عن اللاعبين أكثر من الأندية".

واستمر "بقاء رونالدو يتوقف على يوفنتوس، لو يريد النادي توفيرا في الرواتب عليه اتخاذ قرار. في رأيي، من الأفضل الاستغناء عن لاعب بدلا من 5 أو 6 لتوفير القدر ذاته من المال".

ودرب ساري (62 عاما) فريق يوفنتوس في موسم 2019-2020 وحقق مع الفريق لقب الدوري الإيطالي.

ويلعب رونالدو في يوفنتوس منذ 2018 وقالت تقارير إنه قد يرحل قريبا عن الفريق.