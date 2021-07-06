ساري: التعامل مع رونالدو ليس سهلا.. رغباته غير طبيعية

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 11:35

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ماوريتسيو ساري

قال ماوريزيو ساري مدرب لاتسيو والمدير الفني السابق ليوفنتوس إن العمل مع كريستيانو رونالدو نجم الأخير ليس سهلا.

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وصرح ساري في حواره لـSportItalia "إدارة رونالدو ليست سهلة، على كل الأصعدة. إنه شركة متعددة الجنسيات، لديه رغبات شخصية لابد أن تتحقق عن طريق كرة القدم".

وواصل "رغباته تتخطى الحد الطبيعي، تتخطى الفريق أو النادي. أنا مدرب، ولست مديرا. رونالدو يحقق الأرقام في نهاية العام، لكن في السنوات الأخيرة، سمعت عن اللاعبين أكثر من الأندية".

أخبار متعلقة
شوقي غريب: لولا كأس إفريقيا لشارك صلاح في الأولمبياد حارس شبيبة القبائل السابق لـ في الجول: غيرنا سياسة الفريق فعدنا لنهائي إفريقيا مدرب مصر للمقاصة: سأطالب فريقي بالحفاظ على لاعبي الأهلي قبل نهائي إفريقيا أحمد نادر السيد: الشناوي تعرض للهجوم فجاء الدور علي

واستمر "بقاء رونالدو يتوقف على يوفنتوس، لو يريد النادي توفيرا في الرواتب عليه اتخاذ قرار. في رأيي، من الأفضل الاستغناء عن لاعب بدلا من 5 أو 6 لتوفير القدر ذاته من المال".

ودرب ساري (62 عاما) فريق يوفنتوس في موسم 2019-2020 وحقق مع الفريق لقب الدوري الإيطالي.

ويلعب رونالدو في يوفنتوس منذ 2018 وقالت تقارير إنه قد يرحل قريبا عن الفريق.

كريستيانو رونالدو ساري
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا: سيتي لا يستطيع تحمل ثمن التعاقد مع مهاجم 14 دقيقة | ميركاتو
مانشيني: غياب جمهور إيطاليا وإسبانيا ليس عدلا 25 دقيقة | يورو 2020
ساري: التعامل مع رونالدو ليس سهلا.. رغباته غير طبيعية 35 دقيقة | أوروبا
أحمد عطا.. مهاجم الشرقية للدخان من الانتقال لـ الأهلي والزمالك ولوزيرن إلى الصعود مع 5 أندية 35 دقيقة | مصر
شوقي غريب: لولا كأس إفريقيا لشارك صلاح في الأولمبياد 51 دقيقة | طوكيو 2020
حارس شبيبة القبائل السابق لـ في الجول: غيرنا سياسة الفريق فعدنا لنهائي إفريقيا ساعة | الكونفدرالية
مدرب مصر للمقاصة: سأطالب فريقي بالحفاظ على لاعبي الأهلي قبل نهائي إفريقيا ساعة | الدوري المصري
أحمد نادر السيد: الشناوي تعرض للهجوم فجاء الدور علي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك