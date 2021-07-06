أحمد عطا.. مهاجم الشرقية للدخان من الانتقال لـ الأهلي والزمالك ولوزيرن إلى الصعود مع 5 أندية

مسيرة طويلة قضاها مهاجم الشرقية للدخان أحمد عطا كللها في النهاية بالصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل.

قصة كبيرة وانتقالات كثيرة يتحدث عنها لاعب الشرقية للدخان ويرويها لـFilGoal.com.

وتحدث أحمد عطا قائلا: "بدأت مع نادي سمنود في قطاع الناشئين بعمر الـ16 عام وشاركت مع الفريق لثلاثة مواسم ومنه إلى بتروجت وصعدت للفريق الأول تحت إمرة مختار مختار وشاركت في مباراتين وصعدنا للدوري الممتاز".

وواصل "انتقلت لغزل السويس وصعدنا للدرجة الثانية وسجلت 15 هدفا وشاركت مع الفريق في الدرجة الثانية وسجلت سبعة أهداف وتم بيعي لنادي النصر وسجلت 22 هدفا ونافسنا على الصعود ولكن تأهل الإنتاج الحربي".

مفاوضات الأهلي ولوزيرن والزمالك

وتابع أحمد عطا تلقيت عرضا من الأهلي واجتمع مع محمود الخطيب وعدلي القيعي في جلسة التعاقد مع محمد خلف لاعب النصر ولكن الصفقة لم تتم بعد رحيل مانويل جوزيه عن النادي".

وكشف لاعب الشرقية للدخان "تلقيت عرضا من لوزيرن السويسري وسافرت في فترة اختبار وجاء جمال حمزة بعد ذلك بأسبوع ولكن نادي النصر لرفض إتمام الصفقة رغم نجاحي في الاختبارات والكشف الطبي وانتقل جمال حمزة وقتها لماينز الألماني".

وأردف "انتقلت بعد ذلك لطلائع الجيش مع فاروق جعفر وخلال فترة الإعداد انتقلت معارا لطنطا ومنه لوادي دجلة وصعدنا للدوري الممتاز مع هشام زكريا".

وأضاف "شاركت مع الفريق في الدوري الممتاز وتلقيت عرضا من الزمالك واجتمعت مع حازمم إمام عضو مجلس إدارة النادي وقتها ولكن ماجد سامي مالك دجلة رفض".

العودة للدرجة الثانية

وأوضح أحمد عطا بعد ذلك أنه عاد لاستكمال مشواره في الدرجة الثانية حيث أكمل مسيرة مليئة بالتألق.

وأكمل "انتقلت للداخلية وصعدت معهم للدوري الممتاز تحت إمرة علاء عبد العال وشاركت في الدوري ثم انتقلت للدوري العراقي عن طريق نادي الميناء".

وتابع "عدت للدرجة الثانية وانتقلت للترسانة وسجلت 13 هدفا في موسمي الوحيد مع النادي ولكن القناة صعد بدلا منا".

وواصل "انتقلت بعد ذلك للشرقية للدخان لثلاثة مواسم وشاركنا في دورة الترقي وصعد الإنتاج الحربي وسجلت 35 هدفا".

وتابع أحمد عطا "وقعت على عقد مع نادي النجوم وتعرضت لإصابة في موسمي الأول ولم أشارك كثيرا وفي الموسم الثاني ساهمت في التأهل للدوري الممتاز وبعدها رحلت لكفر الشيخ ثم بورتو السويس".

وأردف "وأخيرا عدت مجددا للشرقية للدخان في القسم الثالث وصعدنا للدرجة الثانية ثم الدوري الممتاز".

مسيرة طويلة

وعن مسيرته يحكي الرحالة أحمد عطا "لكي أحقق الصعود مع بتروجت ووادي دجلة والداخلية والنجوم والشرقية للدخان يجب أن أكون على قدر المسؤولية".

وأوضح "اللعب في مجموعة الصعيد صعبا للغاية فالسفر والملاعب ليست سهلة كما يعقتد البعض بل مرهقة جدا وتحتاج لنوعية لاعبين يتسمون بالقوة".

وأكمل لو شارك الأهلي بنجومه في أجواء درجة حرارة 43 ربما لن يحقق الفوز رغم الفارق".

وعن الصعود مع الشرقية للدخان للدوري الممتاز قال: "علاء إبراهيم اختار نوعية لاعبين قادرة على تحقيق الحلم وشعرت بعد الهزيمة من شبان قنا بأن الصدارة ربما تضيع نظرا لمواجهتنا المنيا لكننا صعدنا".