شوقي غريب: لولا كأس إفريقيا لشارك صلاح في الأولمبياد

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 11:19

كتب : FilGoal

صلاح

قال شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي إن ليفربول رفض مشاركة محمد صلاح في طوكيو 2020 لأنه سيترك اللاعب في يناير المقبل ليشارك في كأس إفريقيا 2022.

وصرح غريب عبر إذاعة أون سبورت صباح الثلاثاء "صلاح أراد المشاركة في الأولمبياد، حدثت اتصالات غير مباشرة معه، الأمر وقف عند بطولة إفريقيا، لو كانت أُجلت لشارك صلاح معنا".

وأضاف "ليفربول عدد للاتحاد المصري لكرة القدم الأوقات التي سيلعب فيها بدون صلاح".

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وأراد غريب ضم صلاح نجم ليفربول لقائمة مصر المشاركة في الدورة الأولمبية لكن النادي الإنجليزي رفض مستخدما حقه وفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي لا تلزم الفرق بترك لاعبيها للمشاركة في الأولمبياد.

ومن المفترض إقامة كأس إفريقيا في يناير المقبل في الكاميرون، وهي البطولة التي تحرم أندية أوروبية عديدة من نجومها الأفارقة بسبب انضمامهم لمنتخباتهم.

وضم غريب الثلاثي محمد الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وأحمد حجازي كلاعبين فوق السن للمشاركة في الأولمبياد.

ولعب صلاح في أولمبياد لندن 2012 وسجل 3 أهداف حين ودعت مصر من الدور ربع النهائي أمام اليابان.

منتخب مصر الأولمبي شوقي غريب محمد صلاح
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