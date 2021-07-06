مدرب مصر للمقاصة: سأطالب فريقي بالحفاظ على لاعبي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 10:53

كتب : FilGoal

محمد عبد الجليل

قال محمد عبد الجليل مدرب مصر للمقاصة إنه سيطلب من لاعبي فريقه الحفاظ على نظرائهم في الأهلي قبل سفره لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي مصر للمقاصة مع الأهلي يوم الأحد المقبل في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري وذلك قبل ستة أيام من مواجهة كايزر تشيفس الجنوب إفريقي في المغرب في نهائي دوري الأبطال.

وتحدث عبد الجليل لقناة "تن" قائلا: "سوف أؤكد على لاعبي فريقي بأننا يجب أن نحافظ على لاعبي الأهلي، أقولها على الهواء الأهلي يمثل مصر كلها".

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وواصل "سأقول للاعبي مصر للمقاصة لا يوجد احتكاك قوي، بالطبع سنقاتل وليس معنى حديثي إننا سنلعب برعونة، لا على الإطلاق".

وعن التعادل مع وادي دجلة بهدف لمثله في أول اختبار له مع الفريق أمس الإثنين في الجولة 28 من الدوري قال: "خسارتي في الأداء في الشوط الثاني وأهدرنا ركلة جزاء كانت ستمنحنا التفوق ولولا تألق محمود حمدي كنا هُزمنا".

وأتم "لذا أرى أن التعادل نتيجة مرضية لي ولست حزينا من النتيجة بقدر الحزين من الهزيمة في الشوط الثاني".

ووصل رصيد مصر للمقاصة لـ37 نقطة يحتل بهم المركز الثامن بفارق الأهداف عن طلائع الجيش وخاص الفريق الفيومي مباراة أقل من منافسه كذلك.

الأهلي مصر للمقاصة محمد عبد الجليل
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