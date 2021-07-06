أحمد نادر السيد: الشناوي تعرض للهجوم فجاء الدور علي

يرى أحمد نادر السيد حارس منتخب شباب مصر ونادي الزمالك أن الهجوم الذي تعرض له كان "ردا" على انتقادات طالت محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأول.

وتعرض نادر لانتقادات بعد خسارة فريقه بنتيجة 3-2 أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب.

وقال نادر عبر قناة النهار:"لم تعجبني الضجة التي حدثت بعد المباراة لأني لم أر نفسي مخطئا".

وواصل "كنت أريد الدعم للفريق وليس لشخص. هؤلاء (ناس فاضية) يمسكون بالهواتف، أخطأ محمد الشناوي (أمام بيراميدز) فتعرض لهجوم، فرأى أشخاص أني أخطأت فلابد أن أتعرض للهجوم".

وأتم "إجمالا في البطولة الدعم كان أكثر بكثير من الهجوم، والمدرب قال لي لم تخطئ".

ويتدرب نادر مع الفريق الأول لنادي الزمالك بعدما صعده جايمي باتشيكو المدرب الأسبق للفريق.

وحرر الزمالك عقدا احترافيا لنادر (18 عاما) في يناير الماضي وضمه لقائمة الفريق التي شاركت في الموسم الجاري من دوري أبطال إفريقيا.