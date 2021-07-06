الإسماعيلي: لم نلعب جيدا ضد الاتحاد.. كان بإمكاننا قتل المباراة مبكرا

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 10:34

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

قال عماد سليمان المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي إن فريقه لم يلعب جيدا ضد الاتحاد السكندري مثل المباريات السابقة.

وهُزم الإسماعيلي أمس الإثنين من الاتحاد في ملعب الإسماعيلية بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدور.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: "الاتحاد لم يكن أفضل منا ولكننا لم نلعب بشكل جيد مثل المباريات السابقة".

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وواصل "خسرنا بخطأين في الشوط الثاني استغلهما الاتحاد وكان في الإمكان قتل المباراة مبكرا لو استغللنا فرصنا وتحلينا بالتركيز".

واستدرك "لكن على الرغم من ذلك فالإسماعيلي وضعه في الدوري حاليا جيد ولم نُهزم سوى ثلاث مرات مع الجهاز الفني الحالي في 11 لقاء".

وأردف "الفريق يسير بشكل جيدا جدا وليس شرطا أن نفوز في كل لقاء والهزيمة أمر وارد".

وأتم عماد سليمان حديثه "سنحصل على راحة لخمسة أيام ونستعد بعدها للدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية قبل استئناف مبارياتنا في الدوري".

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 35 في المركز الـ11 مع خصم ثلاث نقاط في نهاية الموسم من قبل اتحاد الكرة.

الإسماعيلي في الدوري
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