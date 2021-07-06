مدرب الإسماعيلي: لا يوجد فريق يفوز دائما.. وهدف الاتحاد الثاني من خطأ

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 10:25

كتب : ياسر الشريف

تدريبات الإسماعيلي

قال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي إنه لا يوجد فريق يفوز دائما وأنه سيعمل على علاج الأخطاء التي حدثت ضد الاتحاد السكندري من أجل المواجهات المقبلة.

وهُزم الإسماعيلي أمس الإثنين من الاتحاد في ملعب الإسماعيلية بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدور.

وقال حمد إبراهيم لـFilGoal.com: "كنا في حاجة للفوز على الاتحاد وفقدنا ثلاث نقاط هامة".

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قبل أن يستدرك "لكن لا يوجد أي فريق يفوز دائما ولكننا سندرس الأخطاء التي ارتكبناها وسنعمل على علاجها لاستئناف الانتصارات سريعا".

وواصل "الاتحاد كان يلعب من أجل التعادل وهدفه الثاني جاء من خطأ متعمد ولكن الحكم بشكر مثلنا والأخطاء واردة ونهنئ الاتحاد على الفوز".

الهزيمة هي الثالثة للإسماعيلي تحت قيادة إيهاب جلال الفنية في الدوري المصري.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 35 في المركز الـ11 مع خصم ثلاث نقاط في نهاية الموسم من قبل اتحاد الكرة.

الإسماعيلي في الدوري
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