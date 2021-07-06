نحن في انتظارك يا ميسي

وصل منتخب البرازيل لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2020 بعد الفوز على بيرو في نصف النهائي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب نيلتون سانتوس.

لوكاس باكيتا النادي : أولمبيك ليون بيرو البرازيل

وينتظر منتخب البرازيل في النهائي الفائز من الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي ضد كولومبيا.

وبذلك يكون منتخب البرازيل وصل لنهائي كوبا أمريكا للمرة رقم 21 في التاريخ، وحقق اللقب 9 مرات أخرها في النسخة الماضية عام 2019.

وصف المباراة

سيطر منتخب البرازيل على اللعب من بداية المباراة وأهدر نيمار فرصة مؤكدة في الدقيقة 7 بعدما راوغ ريتشارليسون حارس بيرو ومرر الكرة إلى نيمار الذي سدد بعيدا عن المرمى الخالي.

وكاد كاسيميرو أن يسجل التقدم للبرازيل بعدما أطلق تسديدة صاروخية لكن الحارس جاليسي تصدى لها ببراعة.

وواصل جاليسي حارس بيرو التألق وتصدى لأخطر فرصة في الشوط الأول من أمام نيمار ثم ريتشارليسون ليمنع الثنائي من التسجيل في هجمة واحدة.

لكن صمود بيرو وحارسها انتهى عند الدقيقة 34 عندما مر نيمار من ثنائي الدفاع بمهارة كبيرة ولعب عرضية قابلها لوكاس باكيتا بتسديدة مباشرة بالقدم اليسرى سكنت الشباك وسجل منها هدف فوز البرازيل.

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الشوط الثاني

في الشوط الثاني سيطر منتخب البرازيل على اللعب في الدقائق الأولى محاولا إحراز الهدف الثاني.

لكن بيرو بدأ النشاط الهجومي في محاولة لإحراز التعادل وإحراج البرازيل في ملعبها، لكن المحاولات لم تكتمل بنجاح على مرمى إيدرسون.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون تغيير في النتيجة، ليفوز منتخب البرازيل ويتأهل لنهائي الكوبا.