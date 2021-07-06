إبراهيم حسن: اتفقنا على ضم ديانج لـ المصري مقابل 50 ألف دولار والصفقة لم تكتمل

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري عن اقترابه من ضم أليو ديانج لاعب وسط الأهلي لصفوف النادي المصري قبل عدة سنوات.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وقال إبراهيم حسن عبر قناة أون تايم سبورتس: "قبل سنوات وأثناء مواجهة المصري لفريق دجوليبا المالي اتفقنا على التعاقد مع أليو ديانج مقابل 45 ألف دولار".

وأضاف "النادي المالي رفض المبلغ وبعد عدة مفاوضات رفعنا العرض إلى 50 الف دولار".

وواصل "النادي وافق بالفعل وكنا سننهي كل شيء ويأتي اللاعب معنا إلى مصر ولكن إدارة المصري لم تهتم لإنهاء الصفقة".

وأكمل "بعدها انضم لصفوف مولودية الجزائر ثم الأهلي والآن سعره وصل لأكثر من 6 ملايين يورو".

وأتم تصريحاته "إذا كنت سوف أختار لاعب واحد لينضم لفريقي من الأهلي سيكون أليو ديانج".

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