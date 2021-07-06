حسام البدري يطمئن على تريزيجيه

حرص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على الاطمئنان علي محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا مصر

وتواصل البدري مع اللاعب لمعرفة أخر مستجدات فترة علاجه وتأهيله بعد اجراء جراحة الرباط الصليبي.

وحث المدير الفني للمنتخب اللاعب على ضرورة التحلي بالعزيمة وروح التحدي للتغلب على إصابته والشد من أزره وتشجيعه لاكتمال شفاءه أملآ في عودته للملاعب بأسرع وقت والعودة لصفوف المنتخب في المهمة الصعبة التي سيخوضها الفريق من خلال مشواره بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

وكان حسام البدري دائم التواصل مع اللاعب في الفترة الماضية لمتابعة حالته أول بأول خصوصا أن اللاعب يعتبر من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني منذ توليه مسئولية الفراعنة.

وكان تريزيجيه قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مباراة فريقه أمام ليفربول في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك تريزيجيه الموسم الماضي في 22 مباراة مع أستون فيلا قبل التعرض للإصابة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي انجولا في بداية تصفيات كأس العالم خلال الأجندة القادمة والتي ستبدأ في 4 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة مصر في المجموعة السادسة بجانب كل من أنجولا، وليبيا، والجابون.

ويحتاج منتخب مصر ويحتاج منتخب مصر لإنهاء دور التصفيات في صدارة المجموعة من أجل التأهل للدور النهائي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.