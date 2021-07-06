تشكيل كوبا أمريكا - نيمار يقود البرازيل في نصف النهائي أمام بيرو.. وإيدرسون يحرس المرمى

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 00:08

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل - تشيلي - كوبا أمريكا 2021

استمر إيدرسون مورايش في حراسة مرمى البرازيل في كوبا أمريكا أمام بيرو.

ويلعب منتخب البرازيل ضد بيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2020، في المباراة التي تقام بملعب نيلتون سانتوس.

ودفع تيتي المدير الفني للبرازيل بحارس مانشستر سيتي أساسيا للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تناوب حراس البرازيل الثلاثة اللعب خلال دور المجموعات.

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بينما يقود نيمار نجم باريس سان جيرمان هجوم منتخب البرازيل، بجانب الثنائي إيفرتون وريتشارليسون.

وجاء تشكيل البرازيل كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: دانيلو – تياجو سيلفا – ماركينيوس – رينان لودي.

الوسط: كاسيميرو – فريد – لوكاس باكيتا.

الهجوم: نيمار – إيفرتون سواريش – ريتشارليسون.

على الجانب الآخر جاء تشكيل بيرو كالآتي:

المرمى: بيدرو جاييسي.

الدفاع: ميجيل تراوكو – أندرسون سانتاماريا – كريستيان راموس – ألدو كورزو.

الوسط: ريناتو تابيا – كريستيان كويجا – يوشمير يوتون.

الهجوم: سيرخيو بينا – ألكسندر كانييس – جانيلوكا لابادولا.

كوبا أمريكا البرازيل بيرو
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