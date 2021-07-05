مستشار الزمالك القانوني: وفرنا للنادي 7 ملايين دولار في قضيتين فقط

شرح نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك كواليس قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتخفيض مستحقات المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لدى القلعة البيضاء.

وأعلن الزمالك أن الاتحاد الدولي قرر تخفيض مستحقات باتشيكو لدى الزمالك من مليون و700 ألف يورو إلى 450 ألف يورو فقط.

وقال نصر عزام عبر قناة صدى البلد: "قرار الاتحاد الدولي بتخفيض مستحقات باتشيكو لدى الزمالك وفر للنادي الأبيض أكثر من مليون ونصف مليون يورو وهو المبلغ الذي يقترب من مليوني دولار".

وأضاف "الملف الذي أرسله الزمالك للاتحاد الدولي كان يحتوي على الأوراق الذي أخطر بها النادي مدربه السابق بشأن المستحقات المالية، وهذا ما ساهم في اتخاذ القرار بتخفيض المستحقات المالية".

وواصل "الزمالك سيتواصل مع باتشيكو خلال الأيام المقبلة لتسوية مستحقاته المالية".

وأتم تصريحاته "إجمالي المديونيات على الزمالك وصلت إلى 17 مليون دولار وفي قضيتين فقط نجحنا في تخفيض 7 ملايين دولار من هذا الرقم".