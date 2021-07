مصيلحي: التجديد للجهاز الفني مبكرا كان نقطة تحول لموسم الاتحاد

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن تمديد تعاقد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في وقت مبكر قبل نهاية الموسم كان نقطة تحول بالنسبة للفريق.

وقال مصيلحي في تصريحات عر إذاعة الشباب والرياضة: "نعاني من أزمات، ولكن نراعي ألا يشعر بها الجهاز الفني، لدينا ١٨ لعبة رياضية مثل الأهلي والزمالك".

وتابع "فوز اليوم كان مهما على فريق كبير، والقفز للمركز الرابع بفضل جمع 10 نقاط في آخر 4 جولات، المشوار لا يزال طويلا ونأمل أن ننهي الموسم في مركز جيد".

وفاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

واستمر "لقد فزنا على الإسماعيلي ذهابا وإيابا، وحققنا الفوز مرتين على إيهاب جلال مع المقاصة ثم الإسماعيلي".

وشدد "نعاني من 8 إصابات وغياب اللاعبين الأجانب، روماريو قال إن والدته مريضة بشدة ولكن ما فعله غير قانوني، لذا تحدثت إلى وكيله وتقدمنا بشكوى دولية ضد اللاعب في الاتحاد الجامايكي، ولن نترك حقنا".

وأوضح "إصابات حسام عاشور وكريم الديب وكريم ممدوح وخالد الغندور تعرض اليوم لكسر في عظام الفك، كلهم عناصر أساسية ومهمة، لدينا ما يقرب من 12 لاعبا مصابا".

وأضاف "التجديد للجهاز الفني مبكرا كان نقطة فاصلة في مشوار الفريق، لمنح ثقة للاعبين والجهاز الفني".

وتطرق مصيلحي للحديث عن إسماعيل أحمد لاعب فريق كرة السلة بالنادي قائلا: "إسماعيل أحمد انتقل لنادي الرياضي اللبناني ليلعب منافسات best of seven بدوري السلة اللبناني باعتباره لاعب غير آسيوي وسيعود مجددا لصفوف الاتحاد مع بداية الموسم الجديد".

فوز الاتحاد على الإسماعيلي رفع رصيده للنقطة الـ 41، كما صعد للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خوضه لـ 28 مباراة.

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ 35 في المركز الـ 11 بعد خضوه لـ 27 مباراة.

ويلتقي الاتحاد في المباراة المقبلة مع الزمالك يوم 7 أغسطس المقبل في المباراة التي ستقام على استاد إسكندرية.

بينما يلتقي الإٍسماعيلي مع بيراميدز يوم 2 أغسطس في مباراة ستقام على استاد الدفاع الجوي.