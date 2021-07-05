مصيلحي: التجديد للجهاز الفني مبكرا كان نقطة تحول لموسم الاتحاد

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 23:01

كتب : عبد الرحمن فوزي

محمد مصيلحي - رئيس الاتحاد السكندري

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن تمديد تعاقد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في وقت مبكر قبل نهاية الموسم كان نقطة تحول بالنسبة للفريق.

وقال مصيلحي في تصريحات عر إذاعة الشباب والرياضة: "نعاني من أزمات، ولكن نراعي ألا يشعر بها الجهاز الفني، لدينا ١٨ لعبة رياضية مثل الأهلي والزمالك".

وتابع "فوز اليوم كان مهما على فريق كبير، والقفز للمركز الرابع بفضل جمع 10 نقاط في آخر 4 جولات، المشوار لا يزال طويلا ونأمل أن ننهي الموسم في مركز جيد".

أخبار متعلقة
طبيب الاتحاد لـ في الجول: جراحة لـ خالد الغندور بعد إصابته القوية ضد الإسماعيلي بعد جلسة مع مصيلحي.. الاتفاق على تجديد تعاقد حسام حسن مع الاتحاد بهدف في الوقت القاتل.. الاتحاد يهزم الإسماعيلي ويصعد للمربع الذهبي

وفاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

واستمر "لقد فزنا على الإسماعيلي ذهابا وإيابا، وحققنا الفوز مرتين على إيهاب جلال مع المقاصة ثم الإسماعيلي".

وشدد "نعاني من 8 إصابات وغياب اللاعبين الأجانب، روماريو قال إن والدته مريضة بشدة ولكن ما فعله غير قانوني، لذا تحدثت إلى وكيله وتقدمنا بشكوى دولية ضد اللاعب في الاتحاد الجامايكي، ولن نترك حقنا".

وأوضح "إصابات حسام عاشور وكريم الديب وكريم ممدوح وخالد الغندور تعرض اليوم لكسر في عظام الفك، كلهم عناصر أساسية ومهمة، لدينا ما يقرب من 12 لاعبا مصابا".

وأضاف "التجديد للجهاز الفني مبكرا كان نقطة فاصلة في مشوار الفريق، لمنح ثقة للاعبين والجهاز الفني".

وتطرق مصيلحي للحديث عن إسماعيل أحمد لاعب فريق كرة السلة بالنادي قائلا: "إسماعيل أحمد انتقل لنادي الرياضي اللبناني ليلعب منافسات best of seven بدوري السلة اللبناني باعتباره لاعب غير آسيوي وسيعود مجددا لصفوف الاتحاد مع بداية الموسم الجديد".

فوز الاتحاد على الإسماعيلي رفع رصيده للنقطة الـ 41، كما صعد للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خوضه لـ 28 مباراة.

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ 35 في المركز الـ 11 بعد خضوه لـ 27 مباراة.

ويلتقي الاتحاد في المباراة المقبلة مع الزمالك يوم 7 أغسطس المقبل في المباراة التي ستقام على استاد إسكندرية.

بينما يلتقي الإٍسماعيلي مع بيراميدز يوم 2 أغسطس في مباراة ستقام على استاد الدفاع الجوي.

محمد مصيلحي الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصر للمقاصة: هناك بعض الحديث من الزمالك بشأن باسم مرسي 6 دقيقة | الدوري المصري
مستشار الزمالك القانوني: قرار فيفا بتخفيض مستحقات باتشيكو وفر للنادي قرابة مليوني دولار 6 دقيقة | الدوري المصري
مصيلحي: التجديد للجهاز الفني مبكرا كان نقطة تحول لموسم الاتحاد 39 دقيقة | الدوري المصري
كين: سأتواصل مع سانتو بعد اليورو 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمبرو لـ في الجول: اتفاق على عدم تشابه تصميم قميص الأهلي مع أي ناد آخر.. وتغييرات عديدة مقبلة ساعة | الدوري المصري
طبيب الاتحاد لـ في الجول: جراحة لـ خالد الغندور بعد إصابته القوية ضد الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – 48 ساعة تفصل بادجي عن إميان.. وارتياح في الأهلي ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعتمد نتائج كل المسابقات عدا الدوري الممتاز وكأس مصر.. وغياب ذكر بطولة 99 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك