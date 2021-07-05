أمبرو لـ في الجول: اتفاق على عدم تشابه تصميم قميص الأهلي مع أي ناد آخر.. وتغييرات عديدة مقبلة

"الزي الجديد للأهلي سيتم تعديله كليا وسيكون مختلف تماما عن الموسم الجاري وعما ارتداه النادي من قبل" وليد حسن نائب رئيس شركة "أمبرو" في مصر.

ويستعد الأهلي لتسلم قمصانه للموسم الجديد من قبل شركة "أمبرو" الإنجليزية خلال الفترة المقبلة.

وتحدث وليد حسن لـFilGoal.com قائلا: "تم تغيير ألوان القمصان الاحتياطية ولا أستطيع الإعلان عنها الآن لأن الاتفاق ينص على أن الإعلان يكون عن طريق الأهلي".

وأضاف "لكن هناك تعديلات كثيرة على التصميمات وعلى الألوان في القميص الأساسي والقميصين الاحتياطيين".

وأردف نائب رئيس شركة "أمبرو" في مصر "التغيير سيشمل أيضا أزياء وملابس التدريبات والسفر".

وأكمل "التصميمات الجديدة ستكون مختلفة عن الأزياء التي أهديناها للأهلي في مشاركته في كأس العالم للأندية في قطر، ولو شارك الأهلي في النسخة المقبلة من البطولة سيكون هناك أزياء خاصة جديدة أيضا".

وبسؤاله عما سيحدث لو توج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا أجاب "حال حصول الأهلي على اللقب سيكون هناك طريقة لإضافة النجمة على الملابس وقتها لأن الملابس تم تصنيعها بالفعل حاليا عقب موافقة النادي على التصميمات والألوان الجديدة ونحن بصدد تسليمهم".

وأردف "هناك اتفاق مع الأهلي على عدم تشابه أزيائه وملابسه مع أي ناد آخر في العالم حتى لو كانت شركتنا هي التي تصنع ملابس ذلك النادي للحفاظ على الخصوصية وتفرد النادي بأزيائه".

وتابع وليد حسن "أيضا إلى جانب تكفلنا بالملابس فالأهلي له حق الحصول على 25 مليون جنيه في المواسم الثلاثة مدة تعاقده معنا".

وأتم نائب رئيس شركة "أمبرو" حديثه قائلا: "الموسم المقبل هو الأخير لنا مع الأهلي وننتظر بشغف طرح المزايدة الجديدة ونرغب في استمرار التعاون مع الأهلي".

ويستعد الأهلي حاليا لملاقاة المقاولون العرب ثم مصر للمقاصة في الدوري قبل السفر إلى المغرب لملاقاة كايزر تشيفس في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو الجاري.