طبيب الاتحاد لـ في الجول: جراحة لـ خالد الغندور بعد إصابته القوية ضد الإسماعيلي

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 21:55

كتب : هاني العوضي

خالد قمر - خالد الغندور - الزمالك - الاتحاد

كشف عمرو الأشلم طبيب الاتحاد السكندري عن تشخيص الإصابة القوية التي تعرض لها خالد الغندور في لقاء الإسماعيلي.

خالد الغندور

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وقال طبيب الاتحاد لـFilGoal.com: "الأشعة التي أجراها خالد الغندور أثبتت إصابته بكسر في عظمة الوجه".

وواصل "سيجري خالد الغندور عملية جراحية في أقرب وقت ممكن لعلاج الإصابة".

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ولم يكشف طبيب زعيم الثغر عن مدة غياب خالد الغندور بعد تلك الإصابة.

وكان خالد الغندور غادر لقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي الذي أقيم اليوم الإثنين في سيارة إسعاف بعد ارتطامه بقوة بأحد لاعبي الدراويش.

وفاز الاتحاد على الإسماعيلي بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري.

وشارك خالد الغندور مع الاتحاد في 29 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالهم هدفين.

خالد الغندور الاتحاد السكندري في الدوري
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