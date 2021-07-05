خبر في الجول – 48 ساعة تفصل بادجي عن إميان.. وارتياح في الأهلي

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 21:42

كتب : أحمد الخولي

بادجي - الأهلي - الاتحاد السكندري

أتم أليو بادجي اتفاقه مع إميان الفرنسي على تفاصيل تعاقده الشخصية ليتمم انتقاله إليه معارا من الأهلي.

أليو بادجي

النادي : أنقرة جوتشو

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن بادجي أتم اتفاقه مع إميان على كافة تفاصيل التعاقد الشخصية وأن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال 48 ساعة.

وتسود حالة من الارتياح والرضا في الأهلي على النجاح في تسويق بادجي مرة في تركيا وتلاها مرة أخرى في فرنسا بما يعادل قيمة شرائه في وقت سابق من رابيد فيينا النمساوي.

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إذ ان الأهلي سيحصل على 450 ألف يورو من إعارة اللاعب صاحب الـ23 عاما بالإضافة لمليون و800 ألف يورو حال بيعه للنادي الفرنسي نهائيا.

وانضم المهاجم البالغ عمره 23 عاما إلى الأهلي في يناير 2020 قادما من رابيد فيينا النمساوي مقابل مليوني يورو.

قبل أن يعيره الأهلي لأنقرة جوتشو التركي في يناير الماضي لمدة نصف موسم.

ويمتد عقد بادجي مع الأهلي إلى 2024.

شارك مع الفريق في 25 مباراة وسجل 4 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

بادجي الأهلي
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