بهدف في الوقت القاتل.. الاتحاد يهزم الإسماعيلي ويصعد للمربع الذهبي

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 21:07

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي

ارتقى الاتحاد السكندري إلى المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما فاز على الإسماعيلي بهدفين لهدف.

وفاز الاتحاد على الإسماعيلي في الجولة الـ28 للدوري المصري، في المباراة التي أقيمت بملعب الإسماعيلية.

الانتصار رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 41 ليتقنص المركز الرابع من سموحة الذي خسر أمام الأهلي.

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وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 35 في المركز الـ11.

ثنائية الاتحاد سجلها خالد قمر وعبد الغني محمد، وهدف الإسماعيلي جاء بقدم الأنجولي أري بابل.

وصف المباراة

تقدم الاتحاد السكندري في الدقيقة 65 بضربة رأسية من خالد قمر بعد عرضية من صبري رحيل، فشل الحارس محمد فوزي في الإمساك بها لتدخل الشباك.

بعد الهدف انطلق الإسماعيلي للهجوم في محاولة لإحراز التعادل.

وبالفعل من تسديد لفخر الدين بن يوسف ارتطمت الكرة بيد هشام صلاح مدافع الاتحاد السكندري ليحتسب الحكم ركلة جزاء للدروايش في الدقيقة 77.

وتولى أري بابل تنفيذ الركلة وسجل منها هدف تعادل الإسماعيلي في الدقيقة 78 بعدما وضع الكرة على يمين محمد صبحي حارس الاتحاد.

هدف قاتل

ونجح الاتحاد السكندري في تسجيل الهدف الثاني القاتل في الدقيقة 88 بقدم عبد الغني محمد.

وقطع محمود رزق الكرة أمام منطقة جزاء الإسماعيلي من مصطفى كاستيلو، ثم مررها إلى عبد الغني داخل منطقة الجزاء، ليسدد بقوة في شباك محمد فوزي مسجلا هدف فوز زعيم الثغر.

الهزيمة هي الثالثة للإسماعيلي تحت قيادة إيهاب جلال الفنية في الدوري المصري.

الاتحاد السكندري الإسماعيلي خالد قمر
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