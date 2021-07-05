كرة يد – فوز قاتل لفرنسا على مصر وديا استعدادا لطوكيو

فاز منتخب فرنسا لكرة اليد على منتخب مصر وديا بنتيجة 30-31 في مباراة ودية استعدادا لأولمبياد طوكيو ضمن معسكر الفراعنة في باريس.

وقدم منتخب مصر أداء رائعا في أغلب فترات المباراة خاصة في الشوط الأول والنصف الثاني من الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 16-16، بعدما نجح منتخب فرنسا في إدراك هدف التعادل في الثواني الأخيرة.

وفي الشوط الثاني بدأ منتخب فرنسا بقوة واتسع الفارق لأربعة أهداف، ولكن منتخب مصر تمكن من التدارك والتقدم في النتيجة بفارق ثلاثة أهداف.

ولكن في الدقائق الأخيرة من المباراة نجح منتخب فرنسا في قلب النتيجة وتحقيق الفوز بعدما أطلق حكم المباراة صافرته بنهاية المباراة بالتعادل ولكن جاء قراره النهائي بطرد علي زين بسبب تقدمه عن الحائط البشري أثناء تنفيذ رمية حرة في اللحظات الأخيرة لمنتخب فرنسا.

واحتسب الحكم رمية جزائية في سيناريو شبيه بمباراة مصر والدنمارك في كأس العالم الماضي عندما ارتكب إبراهيم المصري نفس الخطأ والذي أمكن منتخب الدنمارك من تحقيق التعادل.

وتمكن منتخب فرنسا من تسجيل الرمية الجزائية في اللحظات الأخيرة ليحسم المباراة بنتيجة 31-30.

وكان منتخب مصر خاض مباراتين وديتين سابقتين استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وكانت المباراة الأولى أمام منتخب كرواتيا وانتهت بفوز مصر بنتيجة 31-28.

بينما خسر منتخب مصر في المباراة الثانية أمام إسبانيا بنتيجة 30-29.

وتستضيف مدينة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية من الأولمبياد والتي تضم منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.