كادينا سير: ريال مدريد اتفق مع ناتشو على تمديد تعاقده

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن توصل ريال مدريد لاتفاق مع ناتشو فيرنانديز لتمديد تعاقده مع الفريق.

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ووفقا للتقرير فإن النادي قد اتفق مع ناتشو على تمديد تعاقده لموسمين حتة 2023، والإعلان الرسمي سيكون خلال أيام قليلة.

وينتهي تعاقد ناتشو مع ريال مدريد في نهاية الموسم المقبل، ولكن إدارة النادي ترغب في تمديد تعاقده مع الأداء المميز الذي قدمه في الموسم الماضي.

المدافع صاحب الـ31 عاما سيصبح أحد الركائز الأساسية في دفاع ريال مدريد الموسم المقبل بجانب إيدير ميليتاو ودافيد ألابا، بعد رحيل سيرجيو راموس واقتراب خروج رافائيل فاران عن الفريق.

وعاد ريال مدريد للتدريبات اليوم لبداية فترة الاعداد للموسم المقبل.

ولم يتم الإعلان عن خطة المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال فترة الاعداد.

ويلعب ناتشو مع الفريق الأول لريال مدريد منذ تم تصعيده في 2013، ويعد هو اللاعب الوحيد في قائمة الفريق حاليا الذي لم يسبق له اللعب لغير ريال مدريد.

وشارك ناتشو في 33 مباراة الموسم المنقضي، وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر.