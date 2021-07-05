انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) الاتحاد

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري التي تقام في ملعب الإسماعيلية في الجولة 28 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز الاتحاد بهدفين لهدف

ق 88: جوووووووول الاتحاد والثاني عن طريق عبد الغني محمد

ق 78: جوووووول أري بابل والتعادل للإسماعيلي

ق 77: ركلة جزاء للإسماعيلي

ق 65: جووووول الهدف الأول للاتحاد عن طريق خالد قمر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق35: انحصار اللعب في وسط الملعب.

ق20: ضغط هجومي من الإسماعيلي.

ق15: تسديدة قوية من فخر الدين بن يوسف لكن محمد صبحي تصدى له.

ق8: تبديل اضطراري في المباراة للاتحاد بخروج خالد الغندور ومشاركة عبد السميع إبراهيم.

ق5: تسديدة من صبري رحيل تصدى لها محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

انطلاق المباراة.

الإسماعيلي الاتحاد السكندري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب الاتحاد لـ في الجول: جراحة لـ خالد الغندور بعد إصابته القوية ضد الإسماعيلي 9 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – 48 ساعة تفصل بادجي عن إميان.. وارتياح في الأهلي 22 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعتمد نتائج كل المسابقات عدا الدوري الممتاز وكأس مصر.. وغياب ذكر بطولة 99 55 دقيقة | مصر
بهدف في الوقت القاتل.. الاتحاد يهزم الإسماعيلي ويصعد للمربع الذهبي 57 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد – فوز قاتل لفرنسا على مصر وديا استعدادا لطوكيو ساعة | رياضات أخرى
جيندوزي يودع أرسنال: سأبقى مدفعجي للأبد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – تفاصيل برنامج الأهلي استعدادا لنهائي إفريقيا.. وموعد السفر المحتمل للمغرب 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
إنجلترا تسمح بحضور الجماهير بسعة كاملة.. إنقاذ كبير للأندية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك