انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) الاتحاد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري التي تقام في ملعب الإسماعيلية في الجولة 28 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد بهدفين لهدف

ق 88: جوووووووول الاتحاد والثاني عن طريق عبد الغني محمد

ق 78: جوووووول أري بابل والتعادل للإسماعيلي

ق 77: ركلة جزاء للإسماعيلي

ق 65: جووووول الهدف الأول للاتحاد عن طريق خالد قمر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق35: انحصار اللعب في وسط الملعب.

ق20: ضغط هجومي من الإسماعيلي.

ق15: تسديدة قوية من فخر الدين بن يوسف لكن محمد صبحي تصدى له.

ق8: تبديل اضطراري في المباراة للاتحاد بخروج خالد الغندور ومشاركة عبد السميع إبراهيم.

ق5: تسديدة من صبري رحيل تصدى لها محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

انطلاق المباراة.