الظهور الأول لعبد الجليل.. دجلة ومصر للمقاصة يتعادلان في لقاء الإثارة المتأخرة

تعادل وادي دجلة مع مصر للمقاصة إيجابيا بهدف لمثله اليوم الإثنين في ملعب الأهلي WE السلام في الجولة 28 من الدوري المصري.

وشهدت المباراة الظهور الأول لمدرب مصر للمقاصة محمد عبد الجليل الذي تولى مسؤولية قيادة الفريق الفيومي خلفا لمحمد عبد العظيم "عظيمة" الذي تقدم باستقالته عقب مواجهة الزمالك.

افتتح شيميلس بيكلي أهداف المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع بركلة خلفية مزدوجة ارتطمت بجسد محمود مرعي وغيرت الكرة اتجاهها وسكنت الشباك لتعلن عن تقدم مصر للمقاصة.

وأدرك أحمد عاطف التعادل لدجلة في الدقيقة 51 بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة هدوءا كبيرا في أحداثها حتى الدقيقة 85 حيث حصل مصر للمقاصة على ركلة جزاء بعد عرقلة باسم مرسي من قبل أحمد مجدي.

لكن باسم سدد الكرة بغرابة شديدة أعلى المرمى بكثير ليهدر على فريقة فرصة قتل المباراة واقتناص النقاط الثلاثة.

وكاد صلاح أمين يعاقب باسم مرسي وأطلق تسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية قادمة من الناحية اليسرى لكن حارس مصر للمقاصة محمود حمدي تألق وتصدى لتصويبته.

وتألق محمود حمدي مرة أخرى وتصدى لرأسية قوية من صلاح أمين لكن الحكم احتسب تسلل على مهاجم دجلة.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بتلك النتيجة وصل رصيد وادي دجلة لـ23 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب بعدما خاض 27 مباراة.

فيما وصل رصيد مصر للمقاصة لـ37 نقطة يحتل بهم المركز الثامن بفارق الأهداف عن طلائع الجيش وخاص الفريق الفيومي مباراة أقل من منافسه كذلك.