خبر في الجول – ملعب المدينة الرياضية ونادي بورتو سعيد مرشحان لاستضافة تدريبات المصري

يبحث مجلس إدارة المصري عن ملعب لاستضافة مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة بعد بدء أعمال هدم استاد بورسعيد.

ويعود المصري لاستئناف تدريباته اليومية يوم الجمعة المقبلة عقب نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الترشيحات تصب في صالح ملعب المدينة الرياضية وملعب بورتو سعيد الذي يبعد عن بورسعيد بـ25 دقيقة.

واستغل مسؤولو المصري زيارة وزير الرياضة أشرف صبحي لبورسعيد للحصول على موافقته لخوض تدريبات الفريق على ملعب المدينة الرياضية بصفة دائمة.

جاء ذلك بعد ترشيح ملعب فرع الضواحي ولكنه يتم تخصيصه لمباريات وتدريبات فرق الناشئين.

أما فرع الضواحي الثاني لا يوجد به أي مرافق حاليا.

كما أن ملاعب أندية المريخ وبورفؤاد دخلت الصيانة بعد نهاية موسم فرقها.

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بـ43 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.