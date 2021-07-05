خبر في الجول – ملعب المدينة الرياضية ونادي بورتو سعيد مرشحان لاستضافة تدريبات المصري

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 18:39

كتب : أيمن عيد

أعمال هدم استاد بورسعيد

يبحث مجلس إدارة المصري عن ملعب لاستضافة مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة بعد بدء أعمال هدم استاد بورسعيد.

ويعود المصري لاستئناف تدريباته اليومية يوم الجمعة المقبلة عقب نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الترشيحات تصب في صالح ملعب المدينة الرياضية وملعب بورتو سعيد الذي يبعد عن بورسعيد بـ25 دقيقة.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - الأهلي يدرس سفر وليد سليمان إلى المغرب مؤثرون في يورو 2020 فحص طبي لرباعي المنتخب الأولمبي.. وحصول الشناوي والونش ومجدي على اللقاح

واستغل مسؤولو المصري زيارة وزير الرياضة أشرف صبحي لبورسعيد للحصول على موافقته لخوض تدريبات الفريق على ملعب المدينة الرياضية بصفة دائمة.

جاء ذلك بعد ترشيح ملعب فرع الضواحي ولكنه يتم تخصيصه لمباريات وتدريبات فرق الناشئين.

أما فرع الضواحي الثاني لا يوجد به أي مرافق حاليا.

كما أن ملاعب أندية المريخ وبورفؤاد دخلت الصيانة بعد نهاية موسم فرقها.

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بـ43 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.

المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – ملعب المدينة الرياضية ونادي بورتو سعيد مرشحان لاستضافة تدريبات المصري 12 دقيقة | الدوري المصري
ديمبيلي بعد فيديو الإساءة للعمال اليابانيين: أعتذر للجميع.. وهذا قد يحدث في أي مكان في العالم 37 دقيقة | الدوري الإسباني
أنيلكا: مبابي يجب أن يغادر سان جيرمان إن أراد الفوز بالكرة الذهبية 41 دقيقة | الدوري الفرنسي
مانشيني قبل مواجهة إسبانيا: هذا الخطأ سيكلف إيطاليا الكثير ساعة | يورو 2020
خبر في الجول - الأهلي يدرس سفر وليد سليمان إلى المغرب 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في الدوري - وادي دجلة (1) - (1) مصر للمقاصة.. باسم مرسي يهدر ركلة جزاء 2 ساعة | الدوري المصري
إنريكي: لا زلنا في وسط الامتحان 2 ساعة | يورو 2020
مؤثرون في يورو 2020 3 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك