ديمبيلي بعد فيديو الإساءة للعمال اليابانيين: أعتذر للجميع.. وهذا قد يحدث في أي مكان في العالم

اعتذر عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة عن مقطع الفيديو الذي تم تسريبه له في وسائل التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه اللاعب الفرنسي عام 2019 يسخر من بعض الفنيين الآسيويين بينما يقومون بإصلاح التلفاز.

الفيديو ظهر فيه ديمبيلي يسخر من مظهرهم ولغتهم والتقدم التكنولوجي الموجود في بلادهم قبل أن يخرج باعتذار.

اللاعب كتب على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الإثنين: "أهلًا بالجميع، خلال الأيام القليلة الماضية تم تداول فيديو خاص من عام 2019 في كل وسائل التواصل الاجتماعي".

ديمبيلي أضاف "هذه اللحظة كانت في اليابان ولكنها كانت يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم وكنت سأستخدم نفس التعبيرات".

لاعب برشلونة تابع "لم أكن أستهدف أي مجموعة معينة من الناس، أستخدم بعض هذه الأشياء في بشكل خاص مع الأصدقاء بعض النظر عن أصولهم".

وواصل "هذا الفيديو أصبح متاحًا للجميع الآن لذلك يمكنني أن أتفهم أنهم سيجرح الأشخاص المتواجدين فيه لذلك يجب أن أعتذر لهم جميعا".

الفيديو القديم أظهر ديمبيلي يسخر من العمال قائلًا: "كل هذه الوجوه القبيحة لنتمكن من لعب بلايستيشن ألا تخجل؟ أي نوع من اللغة هذه؟".

جريزمان خرج هو الآخر سريعًا بعد ظهور الفيديو ليقدم اعتذاره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أنا دائمًا ملتزم ضد أي نوع من أنواع التمييز بين البشر، خلال الأيام القليلة الأخيرة أراد بعض الناس أن يظهروني بالشكل الذي لست أنا عليه في طبيعتي. أرفض هذه الاتهامات بشدة واتأسف لأصدقائي اليابانيين إذا كنت قد أسأت إليهم".

يُذكر أن منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم كان قد ودع بطولة يورو 2020 بشكل مفاجئ من ثمن النهائي بعد الخسارة من سويسرا بركلات الترجيح.