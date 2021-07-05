مانشيني قبل مواجهة إسبانيا: هذا الخطأ سيكلف إيطاليا الكثير

أكد روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن أسلوب لعب فريقه مختلف تماما عن إسبانيا مشيرا لأن الحديث عن المباراة النهائية من الآن غلطة قد يُعاقب عليها الطليان.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة إسبانيا غدًا الثلاثاء على ملعب ويمبلي لحساب نصف نهائي يورو 2020.

مانشيني قال عن أسلوب لعب إسبانيا: "نحن إيطاليا ولنا أسلوبنا الخاص. لا يمكننا أن نصبح إسبانيا فلكل فريق طريقة لعبه".

وعن كيليني وبونوتشي، قال مانشيني: "لقد تلقيا الكثير من المديح ويريدان أن يستمرا في تقديم الأفضل في مركزيهما".

باستيان شفاينشتايجر لاعب منتخب ألمانيا السابق كان قد قال في تصريحات عقب فوز إيطاليا على بلحيكا في ربع نهائي اليورو بأن شراكة كيليني وبونوتشي هي الأفضل في العالم.

مانشيني أضاف عن جاهزية اللاعبين والتشكيل المنتظر: "لقد تلقى أندريا بيلوتي ضربة ولكنه سيكون جاهز للتواجد في المباراة، لم اتخذ القرار الأخير فيما يخص التشكيل بعد".

المدرب الإيطالي تحدث عن غياب جماهير إيطاليا وإسبانيا من خارج إنجلترا عن المباراة بسبب قواعد فيروس كورونا مؤكدا: "هذا لا يعد عدلا، لأن هذا أفضل من كون الملاعب فارغة تماما".

وعن التفكير في المباراة النهائية من الآن: "إنها غلطة لا يمكن أن تحدث ويجب أن نتجنبها غدا، لا يمكن أن نفكر بهذه الطريقة ونحن في طريقنا للملعب. نحن أمام مباراة صعبة للغاية أمام فريق قوي".

واختتم مانشيني تصريحاته عن لويسن إنريكي قائلًا: "إنه مدرب عظيم وأنا لا أقول هذا لأنه حقق دوري أبطال أوروبا مع برشلونة فكل الفرق التي دربها تلعب كرة قدم جيدة. إذا تمكن مدرب من جعل كل فرقه تلعب كرة قدم بهذه الطريقة فهذا يظهر قدراته كمدرب".

يُذكر أن الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مواجهة إنجلترا والدنمارك 11 يوليو على ملعب ويمبلي في نهائي البطولة.