انتهت في الدوري - وادي دجلة (1) - (1) مصر للمقاصة.. التعادل يحكم اللقاء
الإثنين، 05 يوليه 2021 - 16:38
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة وادي دجلة ومصر للمقاصة اليوم الإثنين في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق89: محمود حمدي يتألق مجددا ويحرم صلاح أمين من هدف محقق من رأسية قوية لكن الحكم احتسب تسلل.
ق87: صلاح أمين كاد يعاقب باسم مرسي ويسجل هدفا قاتلا لدجلة لكن محمود حمدي تصدى لتسديدته.
ق85: يا رباااه باسم مرسي أهدر ركلة جزاء سددها أعلى المرمى بكثير.
ق84: ركلة جزاء لمقاصة بعد عرقلة باسم مرسي من قبل أحمد مجدي.
ق65: مازال التعادل الإيجابي مستمرا بهدف لمثله.
ق51: جووول أحمد عاطف يدرك التعادل لدجلة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الاول بتقدم مصر للمقاصة بهدف دون رد.
ق45+3: جوووول أول للمقاصة بركلة خلفية مزدوجة من بيكلي ارتطمت بمدافع دجلة محمود مرعي وسكنت الشباك.
ق35: مازال التعادل مستمرا وغياب الفرص الخطيرة.
ق25: مازال التعادل السلبي مسيطرا على المباراة حتى الآن.
ق13: تسديدة قوية من محمد دسوقي يتصدى لها محمد عبد المنصف
انطلاق المباراة
اللقاء ينطلق بعد قليل