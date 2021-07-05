انتهت في الدوري - وادي دجلة (1) - (1) مصر للمقاصة.. التعادل يحكم اللقاء

تابع مباشرة مباراة وادي دجلة ومصر للمقاصة اليوم الإثنين في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق89: محمود حمدي يتألق مجددا ويحرم صلاح أمين من هدف محقق من رأسية قوية لكن الحكم احتسب تسلل.

ق87: صلاح أمين كاد يعاقب باسم مرسي ويسجل هدفا قاتلا لدجلة لكن محمود حمدي تصدى لتسديدته.

ق85: يا رباااه باسم مرسي أهدر ركلة جزاء سددها أعلى المرمى بكثير.

ق84: ركلة جزاء لمقاصة بعد عرقلة باسم مرسي من قبل أحمد مجدي.

ق65: مازال التعادل الإيجابي مستمرا بهدف لمثله.

ق51: جووول أحمد عاطف يدرك التعادل لدجلة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الاول بتقدم مصر للمقاصة بهدف دون رد.

ق45+3: جوووول أول للمقاصة بركلة خلفية مزدوجة من بيكلي ارتطمت بمدافع دجلة محمود مرعي وسكنت الشباك.

ق35: مازال التعادل مستمرا وغياب الفرص الخطيرة.

ق25: مازال التعادل السلبي مسيطرا على المباراة حتى الآن.

ق13: تسديدة قوية من محمد دسوقي يتصدى لها محمد عبد المنصف

انطلاق المباراة

اللقاء ينطلق بعد قليل