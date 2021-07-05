انتهت في الدوري - وادي دجلة (1) - (1) مصر للمقاصة.. التعادل يحكم اللقاء

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 16:38

كتب : FilGoal

وادي دجلة - غزل المحلة

تابع مباشرة مباراة وادي دجلة ومصر للمقاصة اليوم الإثنين في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

----

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق89: محمود حمدي يتألق مجددا ويحرم صلاح أمين من هدف محقق من رأسية قوية لكن الحكم احتسب تسلل.

ق87: صلاح أمين كاد يعاقب باسم مرسي ويسجل هدفا قاتلا لدجلة لكن محمود حمدي تصدى لتسديدته.

ق85: يا رباااه باسم مرسي أهدر ركلة جزاء سددها أعلى المرمى بكثير.

ق84: ركلة جزاء لمقاصة بعد عرقلة باسم مرسي من قبل أحمد مجدي.

ق65: مازال التعادل الإيجابي مستمرا بهدف لمثله.

ق51: جووول أحمد عاطف يدرك التعادل لدجلة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الاول بتقدم مصر للمقاصة بهدف دون رد.

ق45+3: جوووول أول للمقاصة بركلة خلفية مزدوجة من بيكلي ارتطمت بمدافع دجلة محمود مرعي وسكنت الشباك.

ق35: مازال التعادل مستمرا وغياب الفرص الخطيرة.

ق25: مازال التعادل السلبي مسيطرا على المباراة حتى الآن.

ق13: تسديدة قوية من محمد دسوقي يتصدى لها محمد عبد المنصف

انطلاق المباراة

اللقاء ينطلق بعد قليل

وادي دجلة مصر للمقاصة الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
جيندوزي يودع أرسنال: سأبقى مدفعجي للأبد 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – تفاصيل برنامج الأهلي استعدادا لنهائي إفريقيا.. وموعد السفر المحتمل للمغرب 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إنجلترا تسمح بحضور الجماهير بسعة كاملة.. إنقاذ كبير للأندية 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كادينا سير: ريال مدريد اتفق مع ناتشو على تمديد تعاقده ساعة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الاتحاد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
الظهور الأول لعبد الجليل.. دجلة ومصر للمقاصة يتعادلان في لقاء الإثارة المتأخرة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – ملعب المدينة الرياضية ونادي بورتو سعيد مرشحان لاستضافة تدريبات المصري ساعة | الدوري المصري
ديمبيلي بعد فيديو الإساءة للعمال اليابانيين: أعتذر للجميع.. وهذا قد يحدث في أي مكان في العالم 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك