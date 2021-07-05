إنريكي: لا زلنا في وسط الامتحان

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 16:17

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - كرواتيا وإسبانيا - يورو 2020

وصف لويس إنريكي مدرب إسبانيا مشوار فريقه في يورو 2020 بالامتحان الذي لم ينته بعد بعدما بلغ الدور نصف النهائي.

ويستعد إنريكي لمواجهة إيطاليا في لقاء مرتقب مساء الثلاثاء في ملعب ويمبلي بلندن.

وصرح لاعب برشلونة وريال مدريد السابق للصحفيين "رغم إصابة بابلو سارابيا، نصل نصف النهائي بشكل جيد مثل الفرق الأخرى. لنبلغ هذه المرحلة كان علينا تخطي منافسين. وصلنا واثقين ونتطلع لإثبات أننا قادرون على التحسن".

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وأضاف "لدي ذكريات رائعة في إيطاليا، ليست في كرة القدم فقط. أحب هذا البلد الذي عملت فيه. أسعد دائما بمواجهة إيطاليا مثلما سنفعل في دوري أمم أوروبا".

واستمر "درجتي في الاختبار؟ أفضل إنهاء الامتحان أولا ثم أرى النتيجة. قلت بعد لقاء سويسرا إن الفريق كان رائعا بغض النظر عن ركلات الترجيح. لا زلنا في وسط الاختبار، في الصفحة الأخيرة، لا نريد معرفة النتيجة حتى ننتهي".

وتخطت إسبانيا فريق كرواتيا بعد وقت إضافي في الدور ثمن النهائي ثم أطاحت بسويسرا في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح.

وعادت إسبانيا لنصف نهائي اليورو بعد غياب 9 أعوام.

والفائز من لقاء إسبانيا وإيطاليا سيلعب ضد إنجلترا أو الدنمارك في النهائي يوم الأحد المقبل.

إسبانيا يورو 2020
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