تنس - أنس جابر تكتب التاريخ وتتأهل لربع نهائي ويمبلدون

كتبت التونسية أُنس جابر التاريخ وتأهلت إلى ربع نهائي بطولة ويمبلون للتنس واحدة من البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".

وباتت أنس جابر أول لاعبة عربية تبلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس في التاريخ.

ونجحت التونسية في إقصاء البولندية إيغا شفيونتيك بطلة رولان جاروس 2020.

وحولت أنس جابر تأخرها بمجموعة دون مقابل إلى فوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وفازت البولندية بالمجموعة الأولى بنتيجة 7-5 قبل أن تكتسح أنس جابر المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة واحدة 6-1.

وتواجه أنس، أرينا سابالينكا لاعبة بيلاروسيا والمصنفة الرابعة على البطولة.