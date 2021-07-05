رومانو: حكيمي يخضع للفحص الطبي في باريس.. وصفقة راموس تتم قريبا

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي ورومانيولي في دربي ميلان وإنتر

قال فابريزيو رومانو، صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات لاعبي الكرة القدم، إن أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان يسافر الآن صوب باريس للخضوع لفحص طبي مع نادي باريس سان جيرمان.

وكتب رومانو في تويتر تعليقا على صورة طائرة نشرها اللاعب المغربي: "حكيمي يسافر الآن لباريس للخضوع للكشف الطبي".

وأضاف "ثم سيوقع عقدا يمتد إلى 2026".

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وأتم "صفقة سيرخيو راموس ستتم هذا الأسبوع أيضا".

وكان بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان صرح أن حكيمي اقترب من باريس سان جيرمان.

وتشير تقارير إلى أن الصفقة ستكلف النادي الفرنسي 70 مليون يورو بالإضافة لحوافز.

وعلى الجانب الآخر، رحل المدافع المخضرم راموس عن ريال مدريد وبات قريبا من ارتداء القميص الأزرق لباريس سان جيرمان.

وتعاقد باريس مع جورجينيو فينالدوم لاعب الوسط السابق لليفربول.

أشرف حكيمي باريس سان جيرمان سيرخيو راموس
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