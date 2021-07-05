بيراميدز يفقد دونجا وإبراهيم عادل أمام الإنتاج الحربي الإثنين، 05 يوليه 2021 - 13:53 كتب : FilGoal إبراهيم عادل - الأهلي وبيراميدز بيراميدز الدوري المصري نبيل عماد دونجا إبراهيم عادل نرشح لكم أخر الأخبار رومانو: حكيمي يخضع للفحص الطبي في باريس.. وصفقة راموس تتم قريبا 8 دقيقة | ميركاتو حوار – رئيس الزمالك: مجاهد لم يتأخر في أي طلب لنا وهذا موقفي من الانتخابات 16 دقيقة | مصر بيراميدز يفقد دونجا وإبراهيم عادل أمام الإنتاج الحربي 50 دقيقة | الدوري المصري حسين لبيب: من لا يتمنى ضم رمضان صبحي.. وسنحافظ على حقوق الزمالك في ملف ساسي 54 دقيقة | الدوري المصري الزمالك: فيفا ألزمنا بدفع 450 ألف يورو فقط لـ باتشيكو 54 دقيقة | مصر تقرير: مانشستر سيتي يضع جريزمان بديلا لصفقة كين ساعة | ميركاتو حكم لقاء ألمانيا وإنجلترا يدير مباراة الأخيرة والدنمارك ساعة | يورو 2020 تقرير: مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضاته مع هدف ريال مدريد 2 ساعة | ميركاتو التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. حوار – رئيس الزمالك: مجاهد لم يتأخر في أي طلب لنا وهذا موقفي من الانتخابات الزمالك: فيفا ألزمنا بدفع 450 ألف يورو فقط لـ باتشيكو حسين لبيب: من لا يتمنى ضم رمضان صبحي.. وسنحافظ على حقوق الزمالك في ملف ساسي قمصان: الشناوي لم يلعب مصابا.. لدينا ثقة في تجاوز فترة الأولمبياد بشكل جيد رومانو: حكيمي يخضع للفحص الطبي في باريس.. وصفقة راموس تتم قريبا الأكثر مشاهدة 1 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 2 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 3 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 4 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 سموحة 4 الأهلي انتهت الدوري المصري 1 بيراميدز 1 إنبـي انتهت الدوري المصري 0 المقاولون العرب 1 طلائع الجيش انتهت دوري أبطال آسيا 2 ناجويا جرامبوس 1 جوهور دارول تاكزيم انتهت دوري أبطال آسيا 0 تامبينس روفرز 4 تشونبوك هيونداي موتورز انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي - الاتحاد السكندري لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - وادي دجلة - مصر للمقاصة لم تبدأ 17:00 دوري أبطال آسيا 2 أولسان هيونداي 1 كايا انتهت دوري أبطال آسيا - جوان بكين - دايجو لم تبدأ 16:00 الدوري العراقي الممتاز - الديوانية - القاسم لم تبدأ 15:45 يورو 2020 - إيطاليا - إسبانيا لم تبدأ 21:00 دوري أبطال آسيا - سيريزو أوساكا - جوانجزو إيفرجراند لم تبدأ 12:00 دوري أبطال آسيا - بورت اوثوريتي - كيتشي لم تبدأ 16:00 البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول - المغرب الفاسي - مولودية وجدة لم تبدأ 20:15 البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول - حسنية أغادير - الرجاء البيضاوي لم تبدأ 22:30 قد ينال إعجابك