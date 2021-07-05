حسين لبيب: من لا يتمنى ضم رمضان صبحي.. وسنحافظ على حقوق الزمالك في ملف ساسي

ألمح حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بترحيب الأبيض بفكرة ضم رمضان صبحي من بيراميدز، كما كشف تفاصيل جديدة في ملف لاعب الفريق فرجاني ساسي، مؤكدا أنه "سيحافظ على حقوق الزمالك في ذلك الملف".

وقال لبيب، في حوار مع قناة أون تايم سبورتس: "هل يوجد أي أحد لا يتمنى وجود رمضان صبحي في فريقه؟ هو من أحد أفضل اللاعبين في مصر، أي ناد في مصر يتمنى وجوده".

وعن ملف ساسي كشف: "اللجنة الحالية ستحافظ على حقوق الزمالك كاملة في ملف فرجاني ساسي. عندما استلمنا النادي لم نقابل فريق الكرة سوى في مباراة الإسماعيلي في كأس مصر. حينها جلسنا معهم في غرفة الملابس وطلبت من باتريس كارتيرون أن أجلس مع ساسي، ولم يمانع. أول مرة حاولنا مقابلته كان قد رحل من النادي، وتواصلنا معه هاتفيا وقيل لي إنه سيتصل بي وذلك لم يحدث حتى الآن. تحدثت مع محاميه ووكيله أكثر من مرة ولم يردا علي سوى مرة واحدة واعتذرا عن الظروف التي تمنعهم من الرد. قبل أسبوع تواصل محامي ساسي مع محامي الزمالك لمدة نصف ساعة، ولكن لن أستطيع الكشف عن تفاصيل حوارهما لأن ليس من مصلحة الزمالك الكشف عنه الآن".

وشرح "نحترم ساسي جدا، وهو من أفضل اللاعبين الذين لعبوا للفريق، إلى الآن، لو أراد ساسي أنه يريد أن يستكمل مشواره مع الزمالك فذلك ممكن ولكنني أستبعده، لأنه لم يحضر المران من 40 يوما، ولم يعتذر، والفريق (مش فارق معاه) وبالتالي حكمي على القصة أن الفريق (ماشي بشكل كويس) بدونه. لم نقصر في حق ساسي. نحن ناد حكومي نسير بإجراءات معينة وهناك خصومات وجزاءات ولائحة يجب الالتزام بها. كان من المفترض حضوره بعد مباريات منتخب تونس، وليس لدينا (خيار وفاقوس)".

وعن تجديد جناح الفريق أشرف بنشرقي، قال: "ملف تجديد بنشرقي من الملفات المهمة لجمهور الزمالك، وللجنتنا كذلك. نحن رياضيون ونعرف متى نتحدث مع اللاعبين في التجديد. كان لدينا هدف تجديد لـ 3 لاعبين وأرى أن الأمور سارت بمنتهى السلاسة وهو ما حدث. بمجرد عودة بنشرقي من المغرب عقب مباراة المنتخب، جلسنا معه ومع مستشاره وفي وجود محامي النادي نصر عزام، وتحدثنا عن الخطوط العريضة لتعاقده من حيث الجزاءات والمكافآت بعيدا عن التعاقد الأساسي. الشكل النهائي لتعاقد بنشرقي انتهينا منه، وأمامنا الآن وضع الأرقام سواء من ناحيتنا أو من ناحية اللاعب لاستكمال التجديد. تلك الجلسة لن تستغرق ربع ساعة".

وشدد "أي لاعب يود البقاء في نادي الزمالك، سيبقى في نادي الزمالك. قوام فريق كرة القدم 30 لاعبا و12 ناشئا هم أهم أشخاص في قطاع كرة القدم. علينا الحفاظ على ذلك القوام قبل التفكير في استقدام لاعبين من الخارج. نمتلك أقوى مجموعة من اللاعبين وهذا ليس إنجازنا، بل إنجاز السابقين لنا".

وفي ذات الإطار، تحدث لبيب عن ملفات أخرى في قطاع كرة القدم قائلا: "أي شيء سيطلبه مننا باتريس كارتيرون سنحاول تلبيته. كارتيرون طلب مننا ضم مهاجم، ولاعبا وسط 6 و8، وظهير أيمن بدون ذكر أعداد".

وشدد "لم أتحدث مع كارتيرون حول ما يتردد عن رحيله للترجي التونسي، ولكننا نرى رؤيته للمستقبل وتخطيطه له".

واستدرك "تلقينا عروضا رسمية لـ 6 لاعبين في الوقت الماضي. متمسكون بكل اللاعبين ولو استطاع أي ناد دفع الأثمان التي سنضعها للاعبين فليقدم لنا عرضا، لكننا سنضع أسعارا عالية. لا أحد سيستطيع دفع قيمتهم".

وأكمل "صفقة سيف الجزيري انتهت مع المقاولون في 25 دقيقة بعد طلب كارتيرون تفعيل شرائه".

وأتم "المهم بالنسبة لنا أن يعرف اللاعب متى سيحصل على مستحقاته".