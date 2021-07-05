الزمالك: فيفا ألزمنا بدفع 450 ألف يورو فقط لـ باتشيكو

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 13:49

كتب : FilGoal

مؤتمر جايمي باتشيكو قبل مباراة الترجي والزمالك

أوضح الزمالك اليوم الإثنين عبر موقعه الرسمي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أقر بأحقية جايمي باتشيكو، المدرب الأسبق للفريق، في الحصول على 450 ألف يورو من النادي.

وقال الزمالك إن باتشيكو قدم شكوى يطلب فيها الحصول على مليون و700 ألف يورو قيمة ما تبقى من عقده مع النادي حينما كان مدربا للفريق العام الماضي.

لكن فيفا حكم بـ450 ألف يورو فقط للمدرب البرتغالي، على أن يدفعها الزمالك خلال 45 يوما.

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وشكر الزمالك عمرو أدهم عضو لجنة إدارة النادي ونصر عزام المحامي الدولي بعد متابعتهما للقضية.

وأضاف الزمالك أن فيفا أقر أيضا بحصول مساعدي باتشيكو على 80 ألف يورو بدلا من 320 ألفا.

وعلق عمرو أدهم عبر الموقع الرسمي للزمالك "كُلفت بالرد على شكوى باتشيكو في اللحظات الأخيرة قبل إصدار الحكم، قدمنا مذكرة قانونية. تولى أحمد إبراهيم من إدارة الكرة مساعدتي في هذه القضية".

وقاد باتشيكو فريق الزمالك منذ سبتمبر 2020 إلى مارس الماضي قبل أن تتم إقالته ويخلفه الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك باتشيكو
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