تقرير: مانشستر سيتي يضع جريزمان بديلا لصفقة كين

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 13:40

كتب : FilGoal

جريزمان مع برشلونة أمام إيبار

يضع مانشستر سيتي أنطوان جريزمان الصفقة البديلة حال فشل ضم هاري كين من توتنام في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن مانشستر سيتي يسعى لتدعيم صفوفه بهاري كين مهاجم إنجلترا لكنه يجد صعوبة في إقناع توتنام.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة أكثر مرونة لبيع أنطوان جريزمان نظرا للمشاكل المالية وسعي الفريق الإسباني لتقليل النفقات.

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وأوضح التقرير أن العلاقات بين سيتي وبرشلونة جيدة هذا الصيف وترك الفريق الإنجليزي كل من سرجيو أجويرو وإريك جارسيا في انتقالات مجانية.

ويبدو أن مزيد من الصفقات سيتم إجراؤها بين الثنائي هذا الموسم بعض ارتباط عدد من اللاعبين بالانتقال للنادي الآخر.

وأضاف التقرير أن جريزمان من أصحاب الدخل المرتفع في برشلونة إذ يأتي خلف ليونيل ميسي.

ويسعى النادي الكتالوني لتخفيض رواتب اللاعبين ليضع نفسه في وضع يسمح بتجديد عقد ميسي.

وخاض جريزمان 36 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم وسجل 13 هدفا وصنع 8 آخرين.

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