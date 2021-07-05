حكم لقاء ألمانيا وإنجلترا يدير مباراة الأخيرة والدنمارك

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 12:49

كتب : FilGoal

ماكيلي

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مباراة إنجلترا والدنمارك يوم الأربعاء في نصف نهائي يورو 2020 إلى الحكم الهولندي داني ماكيلي.

وستكون المباراة هي الرابعة لماكيلي (38 عاما) في يورو 2020 بعد إدارته لفوز إيطاليا على تركيا بنتيجة 3-صفر وتفوق روسيا على فنلندا بهدف وإقصاء إنجلترا لألمانيا من الدور ثمن النهائي بنتيجة 2-صفر.

وأدار ماكيلي 4 مباريات لإنجلترا فازت الأخيرة في اثنتين منها وخسرت مرتين.

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بينما لم يدر ماكيلي أي مباراة للدنمارك من قبل.

وكان ماكيلي حكما لنهائي الدوري الأوروبي 2019-2020 حين تفوق إشبيلية على إنتر ميلان بنتيجة 3-2.

وتنطلق مباراة إنجلترا والدنمارك الساعة 9 مساء يوم الأربعاء في ملعب ويمبلي بلندن.

والفائز من الفريقين سيلعب ضد إيطاليا أو إسبانيا في النهائي يوم الأحد المقبل.

إنجلترا الدنمارك يورو 2020
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