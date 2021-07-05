تقرير: مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضاته مع هدف ريال مدريد

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 12:38

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا - رين

بدأ مانشستر يونايتد مفاوضاته مع رين الفرنسي للتعاقد مع إدواردو كامافينجا هدف ريال مدريد.

إدواردو كامافينجا

النادي : ستاد رين

وكشف فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي عن بدء مانشستر يونايتد المحادثات مع مسؤولي رين.

وينتهي تعاقد كامافينجا مع رين بنهاية الصيف المقبل، لذلك فالنادي الفرنسي منفتح على بيعه مقابل 30 مليون يورو.

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وارتبط كامافينجا بكل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية.

وأشار رومانو إلى أن مانشستر يونايتد قد حصل بالفعل على توقيع جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند.

ويسعى يونايتد لتدعيم صفوفه بضمه كامافينجا بالإضافة إلى رافائيل فاران مدافع ريال مدريد.

يبلغ كامافينجا 18 عاما لكنه شارك بالفعل في 67 مباراة في الدوري الفرنسي.

وسبق لكامافينجا المشاركة مع منتخب فرنسا في أغسطس الماضي كما سيشارك في أولمبياد طوكيو لتمثيل الديوك.

مانشستر يونايتد رين كامافينجا
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