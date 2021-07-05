رئيس الاتحاد البلجيكي: مارتينيز باق مع الفريق

شدد بيتر بوسارت رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب سيبقى في منصبه رغم خروجه من ربع نهائي يورو 2020.

وودعت بلجيكا، المصنفة الأولى على العالم، البطولة القارية يوم الجمعة بعد السقوط أمام إيطاليا بنتيجة 2-1.

وقال بوسارت للصحفيين:"سنبدأ الاستعداد لمباريات سبتمبر وأكتوبر. مارتينيز سيكون موجودا. لا يوجد شيء رسمي، ولا يوجد ما يدعو لتغيير الجهاز الفني".

وأضاف "لا أشعر أنه سيستقيل. لا توجد مشكلة معه في الوقت الراهن. لن نجري تقييما الآن لأن ثقافتنا هي التقييم الكامل للتجربة".

ويقود الإسباني مارتينز (47 عاما) فريق بلجيكا منذ أغسطس 2016.

قاد المنتخب للفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم الأخيرة.

وخاض مارتينيز 61 مباراة مع بلجيكا حقق الفوز في 47 منها وخسر 5 مرات فقط.

وستستأنف بلجيكا تصفيات مونديال 2022 بمواجهة إستونيا والتشيك وروسيا البيضاء في سبتمبر المقبل.