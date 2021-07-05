قمصان: الشناوي لم يلعب مصابا.. لدينا ثقة في تجاوز فترة الأولمبياد بشكل جيد

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 12:10

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد الشناوي

أعرب سامي قمصان مدرب فريق الأهلي عن ثقته في أداء اللاعبين المتواجدين خلال فترة أولمبياد طوكيو.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويضم المنتخب الأولمبي ستة لاعبين من الأهلي في الفترة التي يلعب فيها الأحمر أربع مباريات على الأقل في الدوري المصري.

ولاعبو الأهلي المنضمين للمنتخب الأولمبي هم محمد الشناوي وطاهر محمد وأكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام.

أخبار متعلقة
رئيس سموحة: أحمد سامي لن يرحل.. ومشاورات مع الأهلي والزمالك بشأن حسام حسن أحمد سامي: أتحمل مسؤولية الهزيمة أمام الأهلي.. قائمة الأحمر منتخبات فرج عامر: افتقدنا حسام حسن أمام الأهلي.. هزيمتنا واردة أمام بطل إفريقيا وسامي لديه رصيد النسر يثأر من الموج الأزرق.. الأهلي يستعيد الانتصارات في الدوري ويضرب سموحة برباعية

وقال قمصان عبر إذاعة أون سبورت: "الشناوي لم يلعب مصابا أمام سموحة، شعر بألم بسيط في الركبة لذلك فضل الجهاز الفني استبداله".

وأوضح "رامي ربيعة شعر بشد في العضلة الأمامية ولم يشارك في أخر تدريب لذلك لم يلعب أمام سموحة".

وكان الأهلي قد حقق الفوز بأربعة أهداف دون مقابل أمام سموحة ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

وبالحديث عن أنباء التشاجر بين الشناوي ومحمد شريف كشف "لم يحدث أي شيء بين الثنائي نهائيا وتعجبنا من الشائعات، لكن نعلم أن ذلك هدفه النيل من استقرار الفريق".

أما عن فترة المنتخبات فأوضح "سياسة النادي الأهلي دائما مساعدة المنتخبات، لدينا ثقة في باقي اللاعبين".

وأضاف "مررنا بظروف أشبه بما سيحدث وقت الأولمبياد عندما عانينا من الإصابات".

واختتم تصريحاته "أتوقع إن شاء الله عدم تأثرنا بتلك الغيابات وأن يؤدي المتواجد بشكل رائع خلال فترة الأولمبياد".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

الأهلي أولمبياد طوكيو الشناوي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حكم لقاء ألمانيا وإنجلترا يدير مباراة الأخيرة والدنمارك 51 دقيقة | يورو 2020
تقرير: مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضاته مع هدف ريال مدريد ساعة | ميركاتو
رئيس الاتحاد البلجيكي: مارتينيز باق مع الفريق ساعة | أوروبا
قمصان: الشناوي لم يلعب مصابا.. لدينا ثقة في تجاوز فترة الأولمبياد بشكل جيد ساعة | الدوري المصري
هل يثأر إيهاب جلال من حسام حسن ويؤكد تفوقه عليه؟ ساعة | تقرير في الجول
تقرير: ميلان يرغب في ضم إيسكو 2 ساعة | ميركاتو
ساوثجيت: ساكا جاهز لـ الدنمارك 2 ساعة | يورو 2020
شريف إكرامي: الاغتيال المعنوي لـ أحمد نادر السيد جريمة أخلاقية 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 2 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 3 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 4 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة
قد ينال إعجابك