قمصان: الشناوي لم يلعب مصابا.. لدينا ثقة في تجاوز فترة الأولمبياد بشكل جيد

أعرب سامي قمصان مدرب فريق الأهلي عن ثقته في أداء اللاعبين المتواجدين خلال فترة أولمبياد طوكيو.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويضم المنتخب الأولمبي ستة لاعبين من الأهلي في الفترة التي يلعب فيها الأحمر أربع مباريات على الأقل في الدوري المصري.

ولاعبو الأهلي المنضمين للمنتخب الأولمبي هم محمد الشناوي وطاهر محمد وأكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام.

وقال قمصان عبر إذاعة أون سبورت: "الشناوي لم يلعب مصابا أمام سموحة، شعر بألم بسيط في الركبة لذلك فضل الجهاز الفني استبداله".

وأوضح "رامي ربيعة شعر بشد في العضلة الأمامية ولم يشارك في أخر تدريب لذلك لم يلعب أمام سموحة".

وكان الأهلي قد حقق الفوز بأربعة أهداف دون مقابل أمام سموحة ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

وبالحديث عن أنباء التشاجر بين الشناوي ومحمد شريف كشف "لم يحدث أي شيء بين الثنائي نهائيا وتعجبنا من الشائعات، لكن نعلم أن ذلك هدفه النيل من استقرار الفريق".

أما عن فترة المنتخبات فأوضح "سياسة النادي الأهلي دائما مساعدة المنتخبات، لدينا ثقة في باقي اللاعبين".

وأضاف "مررنا بظروف أشبه بما سيحدث وقت الأولمبياد عندما عانينا من الإصابات".

واختتم تصريحاته "أتوقع إن شاء الله عدم تأثرنا بتلك الغيابات وأن يؤدي المتواجد بشكل رائع خلال فترة الأولمبياد".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.