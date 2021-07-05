تقرير: ميلان يرغب في ضم إيسكو

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 11:37

كتب : FilGoal

إيسكو - مارك كوكوريا - خيتافي - ريال مدريد

يرغب نادي ميلان في التعاقد مع إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد بعقد دائم نظرا لاقتراب انتهاء تعاقده مع فريقه الإسباني.

إيسكو

النادي : ريال مدريد

ميلان
ريال مدريد

وأنهى إيسكو الموسم الماضي دون تسجيل أهداف وذلك أحد أسباب انخفاض سعره بشكل كبير عن العام الماضي.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن اللاعب قد يرحل عن ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو.

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ويرتبط إيسكو بتعاقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022 ووفقا للاجازيتا ديلو سبورت فكارلو أنشيلوتي المدير الفني قد يعطي الضوء الأخضر لرحيله.

ولا يستطيع ميلان التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة بسبب انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن ميلان يسعى لاستغلال العلاقة الجيدة مع مسؤولي ريال مدريد والتوقيع مع إيسكو بشروط غير معقدة.

وأوضح التقرير أن باولو مالديني وريكي ماسارا معجبان بأداء إيسكو ويرغبان في سرعة إنهاء ضمه للفريق.

ويبلغ إيسكو من العمر 29 عاما وسجل 51 هدفا في 336 مباراة مع عملاق الدوري الإسباني.

ويقترب ميلان من تجديد إعارة براهيم دياز من ريال مدريد مع خيار شراء بقيمة 22 مليون يورو.

ميلان إيسكو ريال مدريد
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