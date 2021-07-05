ساوثجيت: ساكا جاهز لـ الدنمارك
الإثنين، 05 يوليه 2021 - 11:19
كتب : FilGoal
قال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا إن بوكايو ساكا لاعب الفريق سيكون جاهزا للمشاركة ضد الدنمارك يوم الأربعاء في نصف نهائي يورو 2020.
بوكايو ساكا
النادي : أرسنال
وصرح ساوثجيت للصحفيين:"سيكون بخير".
وأضاف "كان متاحا للقاء أوكرانيا لكن لم تسنح لنا فرصة رؤيته في الملعب لنتخذ القرار المناسب".
وأتم "سيعود للمشاركة في التدريبات يوم الإثنين وسيكون بخير".
بعد إصابته في المران غاب ساكا عن لقاء أوكرانيا الذي حسمته إنجلترا بنتيجة 4-صفر يوم السبت في ربع نهائي البطولة القارية.
وشارك ساكا (19 عاما) أمام التشيك وألمانيا في يورو 2020.
وتستضيف إنجلترا فريق الدنمارك في ملعب ويمبلي بلندن والفائز من الفريقين سيخوض النهائي ضد إيطاليا أو إسبانيا في 11 يوليو المقبل.