ساوثجيت: ساكا جاهز لـ الدنمارك

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 11:19

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - بوكايو ساكا

قال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا إن بوكايو ساكا لاعب الفريق سيكون جاهزا للمشاركة ضد الدنمارك يوم الأربعاء في نصف نهائي يورو 2020.

وصرح ساوثجيت للصحفيين:"سيكون بخير".

وأضاف "كان متاحا للقاء أوكرانيا لكن لم تسنح لنا فرصة رؤيته في الملعب لنتخذ القرار المناسب".

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وأتم "سيعود للمشاركة في التدريبات يوم الإثنين وسيكون بخير".

بعد إصابته في المران غاب ساكا عن لقاء أوكرانيا الذي حسمته إنجلترا بنتيجة 4-صفر يوم السبت في ربع نهائي البطولة القارية.

وشارك ساكا (19 عاما) أمام التشيك وألمانيا في يورو 2020.

وتستضيف إنجلترا فريق الدنمارك في ملعب ويمبلي بلندن والفائز من الفريقين سيخوض النهائي ضد إيطاليا أو إسبانيا في 11 يوليو المقبل.

إنجلترا ساكا يورو 2020
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