شريف إكرامي: الاغتيال المعنوي لـ أحمد نادر السيد جريمة أخلاقية

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 11:11

كتب : FilGoal

أحمد نادر السيد - منتخب مصر مواليد 2003

وصف شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، "الاغتيال المعنوي" لأحمد نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر للشباب، والزمالك، بـ "الجريمة الأخلاقية".

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

وكتب إكرامي عبر تويتر: "أحمد نادر السيد حارس مرمي واعد يمثل منتخبنا الوطني للشباب فتبدأ محاولات الهدم والتحطيم لموهبة بعد اول إخفاق دولي لمجرد ارتباط اسمه بالحارس الكبير نادر السيد.

وأكمل "اتفهم هجوم الاجندات والألوان على حراس كبار فهم في النهاية ناضجين وقادرين على استيعاب الوجه القبيح لمجال كرة القدم، لكن أن يصل الأمر لمحاولات اغتيال معنوي لشاب لم يبلغ الـ١٨ عاما يمثل مصر، فهذه جريمة أخلاقية".

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وأردف "لست في حاجه لإسقاط الضوء على نماذج كشمايكل،زيدان،كلويڤرت،مالديني،سيميوني وابنائهم أو لشرح أن الاخطاء شيء طبيعي وخصوصا لو كانت لشاب يبدأ في اكتساب خبراته، فكلاهما حقائق يراها العالم الآن".

وأتم "هؤلاء الشباب هم مستقبل الكرة المصرية ما أرجوه فقط هو شيء من العقل قبل التسرع في هدم مواهب شابة لأسباب سطحية، وشيء من الإنسانية لتهيئة مناخ هادئ لإخراج لاعبين أصحاب شخصيات متزنة وأسوياء نفسيا، والاهم تغيير أسلوب وفكر لم نجني منهما غير السطحية والتعصب والكراهية".

وتلقت شباك السيد 3 أهداف، في خسارة منتخب مصر في نصف نهائي كأس العرب، في المباراة التي انتهت 3-2 لصالح الأخضر السعودي.

أحمد نادر السيد شريف إكرامي
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