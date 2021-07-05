رئيس سموحة: أحمد سامي لن يرحل.. ومشاورات مع الأهلي والزمالك بشأن حسام حسن

شدد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن مدرب الفريق أحمد سامي لن يرحل، بعد الخسارة من الأهلي برباعية دون رد في الجولة 28 من الدوري المصري.

وكذلك، أعلن عامر، أن الأهلي "تشاور" مع ناديه بشأن حسام حسن مهاجم الفريق، المعار لأهلي بنغازي في ليبيا.

وقال عامر عبر إذاعة أون سبورت: "أحمد سامي حقق إنجازات ونجاحات وانتصارات عديدة، ولم يفعل شيئا خاطئا. ما تردد عن الاستغناء عنه غير صحيح".

وأكمل عامر "لمدة 39 دقيقة لعبنا مباراة مفتوحة ضد الأهلي وكنا أفضل. فريقي تكلفته 18 مليون جنيه وكنت أواجه بطل أفريقيا ومن ثلاثة أخطاء شخصية سجل الأهلي أهدافه في دقيقتين مما أفقدنا التوازن، وحاولنا في الشوط الثاني وبذلنا أقصى جهدنا. ولا ننسى أننا بدون رأس حربة، سموحة يصنع المعجزات، نحن من أقل الفرق التي صرفت أموال".

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٣ أهداف في أقل من ٥ دقائق ⚽⚽⚽

الأهلي يُنهي الشوط الأول بطريقة مثالية 🦅https://t.co/Xc24NnJ3mb#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/7HYrHMJNvL — WATCH iT! (@WatchiTMENA) July 4, 2021

وأوضح "من يقدر أن يواجه الأهلي بلعب مفتوح؟ هاجمنا الأهلي وفزنا عليه في الدور الأول. عندما تعادل الأهلي وبيراميدز توقعت أنه سيشكل ضغطا علينا، فإذا تعادل الأهلي أو خسر أمامنا لضاع منه الدوري، كان يخوض المباراة أمامنا إما قاتل أو مقتول".

وكشف عامر "عمر عزب لاعب السلة، الأهلي طلبه، واشترطت 5 ملايين جنيه، وهناك أيضا مشاورات بشأن حسام حسن، لكن الكلام لم ينته بعد.. كابتن الخطيب واعي جدا، و(جامد شويتين) في النواحي المالية".

واستدرك عامر "الزمالك والأهلي يتحدثان عن حسام حسن ولكن دون عروض جدية. الحديث بدأ منذ 10 أيام، وتواصلا مع اللاعب أثناء تواجده في ليبيا، وكان هناك مفاوضات سابقة، ولدينا عروض أخرى".

وأردف "لم يصل الأمر إلى مناوشات وحديث جانبي في المقصورة بيني وبين محمود الخطيب، فالأهلي مؤسسة كبيرة ولا تدار الأمور بهذه الطريقة، فنحن لا نبيع ونشتري كرسي أو طاولة".

وأتم "بيتسو موسيماني أبدى اهتماما باللاعب أحمد عبد القادر قبل المباراة قام بتحيته، وبعد المباراة توجه إلى غرفة الملابس الخاصة بفريق سموحة، وتحدث مع اللاعب وأكد أنه معجب به ويريده في صفوف الفريق".

ضرب الأهلي مضيفه سموحة برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب الإسكندرية.

وصل الأهلي إلى النقطة 45 في المركز الثاني بجدول الترتيب من 21 مباراة، وتجمد رصيد سموحة عند النقطة 40 في المركز الرابع من 28 مباراة.

وثأر الأهلي من هزيمته أمام سموحة في الدور الأول من الدوري بهدفين لهدف، ليفوز على الفريق السكندري برباعية.