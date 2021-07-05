سبورت: الدوري الإسباني رفض رفع سقف الرواتب لـ برشلونة

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 10:44

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن رابطة الدوري الإسباني رفضت طلب نادي برشلونة بزيادة القيمة المسموح بها لرواتب اللاعبين في كل فريق بالبطولة.

وأراد برشلونة زيادة القيمة حتى لا يضطر لتخفيض رواتب لاعبين أو الاستغناء عن بعضهم، في حال تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي.

فإذا استطاع النادي الكاتالوني الإبقاء على ميسي (34 عاما)، عليه تخفيض رواتب بعض اللاعبين حتى لا يتجاوز القيمة المسموح بها من قبل "لا ليجا".

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وكانت صحيفة آس الإسبانية قالت إن هناك لاعبين في برشلونة يرفضون تخفيض رواتبهم، وأن اللاعب الوحيد المستعد للموافقة على ذلك هو المدافع جيرار بيكيه.

بينما كتبت موندو ديبورتيفو أن برشلونة قد يستغني عن لاعب الوسط ميراليم بيانيتش والمدافع صامويل أومتيتي ليكون ملتزما بالحد المسموح به للرواتب، في حال تجديد عقد ميسي.

عقد ساحر الأرجنتين مع برشلونة انتهى يوم الأربعاء، ولم يوضح بعد قائد فريق ألباسيليستي مستقبله.

يتفاءل برشلونة باستمرار ميسي، لكنه يريد ذلك في أسرع وقت ليبدأ الاستعداد للموسم الجديد.

وتعاقد برشلونة مع سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا وممفيس ديباي وإيمرسون في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

يسعى الفريق الكاتالوني للمنافسة بقوة على لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما جاء ثالثا في الأولى وودع الثانية من الدور ثمن النهائي في الموسم المنصرم.

برشلونة
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