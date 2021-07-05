أحمد سامي: أتحمل مسؤولية الهزيمة أمام الأهلي.. قائمة الأحمر منتخبات

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 00:50

كتب : FilGoal

سموحة - الأهلي

كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن تحمله مسؤولية الهزيمة أمام الأهلي في الدوري.

وكان سموحة قد خسر أمام الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

وقال سامي في المؤتمر الصحفي: "كنا متماسكون حتى الدقيقة 40 وسعينا لخطف هدف أمام الأهلي".

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وأضاف "لكن حدث انخفاض مستوى بعد الدقيقة 40 واستقبلنا ثلاثة أهداف متتالية".

وتابع "الأهلي لديه قائمة فيها 30 لاعبا وكلهم مثل بعضهم، لاعبو منتخبات سواء فريق أول أو أولمبي".

وشدد سامي "الخبرات لعبت مع الأهلي وتحدثت مع اللاعبين للخروج من الخسارة وهدفنا التركيز على مباراة بيراميدز المقبلة في الكأس".

وواصل سامي "كنا نسير بطريقة جيدة لكن النتائج ليست جيدة في أخر مباراتين وهدفنا العودة التي هي أهم من الهزيمة".

واختتم تصريحاته "أتحمل المسؤولية كاملة ومنحت اللاعبين راحة 24 ساعة راحة قبل الاستعداد لمواجهة بيراميدز"

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