النجم الساحلي يقترب من ضم عبد المقصود لاعب الريان القطري "ذو الأصول المصرية"

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 00:28

كتب : محمد الجزار

أحمد عبد المقصود السيد

كشف مصدر مقرب من أحمد السيد عبد المقصود لاعب الريان القطري والذي ينحدر من أصول مصرية عن اقترابه من الانضمام للنجم الساحلي التونسي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "النادي التونسي يسعى لضم عبد المقصود لاعب منتخب قطر والذي يحمل أيضا الجنسية المصرية بداية من الموسم المقبل".

وأضاف "رئيس نادي النجم الساحلي تواصل مع كريم ذكري وكيل اللاعب في الدوحة من أجل إتمام الصفقة وإقناع عبد المقصود بخوض تجربة إحترافية في تونس الموسم المقبل".

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وواصل "تعاقد عبد المقصود مع الريان ينتهي بنهاية موسم 2020-2021، وبات حرا في التفاوض والتوقيع لأي نادي آخر".

ولعب أحمد عبد المقصود بقميص الريان في 161 مباراة مابين الدوري وكأس سمو الأمير ودوري أبطال آسيا وكأس قطر، منذ إنتقاله للفريق في صيف 2017 .

وبدأ مسيرته مع أم صلال في 2013، ولعب له لمدة موسمين ثم انتقل في صيف 2015 لنادي الدحيل (لخويا سابقا) ولعب له موسم واحد قبل أن ينتقل للنادي العربي لمدة 6 أشهر في يوليو 2016، ثم انتقل في يناير 2017 للنادي الأهلي ولعب معه نصف موسم فقط، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة للعربي في 2017 وأخيرا انضم للريان منذ سبتمبر 2017 وحتى الآن .

ومع منتخب قطر شارك في 37 مباراة دولية منذ عام 2014، ولعب مع قطر في تصفيات كأس العالم 2018، وبطولة آسيا 2015 في أستراليا، وساهم في التتويج مع المنتخب بلقب بطولة كأس الخليج 2014 بالسعودية .

أحمد عبد المقصود الريان النجم الساحلي
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