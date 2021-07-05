وزير الرياضة يرد على "عودة مرتضى لرئاسة الزمالك الخميس"

نفى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ما تردد عن عودة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لمنصبه، يوم الخميس المقبل.

وقال صبحي عبر قناة إم بي سي مصر: "عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك يوم الخميس؟ أنفي هذا الكلام".

وأوضح "ما حدث أنه نسق مع حسين لبيب رئيس لجنة إدارة النادي لأخذ متعلقات له بمكتب رئيس الزمالك. لا يوجد شيء سيحدث يوم الخميس والأمور مستقرة تماما".

وأتم "الدعوة لانتخابات نادي الزمالك ستكون قبل نهاية شهر أغسطس".

وكانت تقارير قد أشارت إلى توجه منصور إلى مكتبه السابق بنادي الزمالك واستعادته لرئاسة النادي يوم الخميس المقبل.

وكانت وزارة الرياضة قد أوقفت مجلس منصور في نوفمبر الماضي، على خلفية التحقيق في مخالفات مالية محتملة.

وفي المقابل، عينت الوزارة لجنة لإدارة النادي، قبل أن تستبدلها بلجنة جديدة بقيادة حسين لبيب.