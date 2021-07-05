موسيماني: الفترة بعد نهائي إفريقيا ستكون الأصعب بسبب الأولمبياد.. وسر استبدال الشناوي

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 00:00

كتب : أحمد الخولي

سموحة - الأهلي

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أن الفترة بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون الأصعب على الفريق بسبب غياب 5 لاعبين للانضمام إلى المنتخب الأولمبي.

وأعرب موسيماني عن سعادته بالتغلب على سموحة بعد التعادل ضد بيراميدز في الثواني الأخيرة.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: "أداء الأهلي اليوم أمام سموحة أفضل من مباراة بيراميدز، خاصة بعد تحقيق الهدف بالفوز وتسجيل عدد كبير من الأهداف".

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وتابع "أمر جيد أن يأتي الفوز مباشرة بعد التعادل مع بيراميدز وخسارة نقطتين في الثواني الأخيرة، ومن الرائع الحفاظ على نظافة الشباك".

وكان الأهلي قد تغلب على سموحة بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

وكشف موسيماني "استبدال محمد الشناوي أمام سموحة جاء من أجل الحفاظ عليه بعد تعرضه للإصابة في مران أمس".

وأضاف "الشناوي لاعب مهم لنا وفضلنا استبداله بعد الاطمئنان على النتيجة".

وأوضح المدير الفني للأهلي "فضلنا الدفع بعدد من العناصر وإراحة الآخرين في إطار سياسة تجهيز الجميع للمرحلة المقبلة".

وشدد "الأهلي لا يعاني في الجبهة اليمنى والدفع بأكرم توفيق جاء في ظل إصابة محمد هاني وأكرم ظهر بشكل جيد وأبلى بلاء حسنا".

وأوضح المدير الفني للأهلي "تلك الفترة تحتاج إلى تجهيز اللاعبين بشكل نفسي من أجل هذه المرحلة التي تشهد الاستعداد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ويرغب جميع اللاعبين في الوجود به لتمثيل الفريق".

وأضاف "كنت حزينا للغاية بعد التعادل أمام بيراميدز، الفريق أهدر العديد من الفرص لكن أغلقنا هذه الصفحة تماما ونجحنا اليوم العودة لطريق الانتصارات".

وكشف موسيماني "الفترة التي ستعقب نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون الأصعب في غياب لاعبي الفريق الذين سيتواجدون مع المنتخب الأولمبي".

واختتم تصريحاته "غياب 5 لاعبين في تلك الفترة من المنافسة على لقب الدوري أمر صعب للغاية".

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